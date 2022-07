La muerte de la actriz británica Helen McCrory, tras su lucha con el cáncer de mama, fue un trágico momento para fans y compañeros de muchos rodajes donde selló una espectacular carrera. Así la han recordado recientemente con el estreno de la última temporada de 'Peaky Blinders', donde interpretaba a Polly, uno de sus personajes más recordados.

McCrory estuvo casada, además, con el también actor Damian Lewis durante 14 años, que fue quien anunció la muerte de su esposa en Twitter: "Con el corazón roto anuncio que, después de una heroica batalla contra el cáncer, la hermosa y poderosa mujer Helen McCrory murió pacíficamente en su hogar, rodeada del amor de su familia y amigos".

Desde entonces ha protagonizado varios actos para homenajear la memoria de McCrory, como un evento dirigido por la poeta Allie Esiri, en el que él mismo le dedicó unos versos. Ahora, pasado más de un año, parece que el actor de 'Homeland' podría estar encontrando el amor de nuevo.

Sería con la cantante estadounidense Alison Mosshart, con quien Lewis ha sido visto paseando por Londres, según informa el Daily Mail y otros medios británicos. De acuerdo con esta información, se les ha visto juntos en el metro de Londres y abandonando la fiesta de verano de la Galería Serpentine. Puedes ver las fotos en el vídeo de arriba.

A falta de ninguna confirmación de relación entre ambos, también fueron vistos previamente en la National Gallery de la capital inglesa. Según la fuente consultada por el Daily Mail, que los vio en el metro, la pareja estaba "con una actitud 100% romántica".

"No estaba seguro de si era él al principio, pero después escuché su voz su voz tan profunda y distintiva. Después de todo lo que ha pasado, me parece muy bonito pensar que ha encontrado a una persona nueva. Parecían muy felices", ha añadido el pasajero del metro que supuestamente les vio.

Alison Mossart es bajista y cantante, líder de The Kills, banda que fundó con el guitarrista Jamie Hince, ex de Kate Moss. También forma parte de The Dead Weather, supergrupo que integra también Jack White.

Seguro que te interesa:

El emotivo homenaje de Damian Lewis a su esposa, Helen McCrory, tras su muerte