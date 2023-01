Chloe Cherry ('Euphoria') revela su momento más traumático como actriz porno

Chloe Cherry fue uno de los grandes descubrimientos de la temporada 2 de 'Euphoria' donde ha interpreta el papel de Faye. La actriz ah visto como su fama se ha disparado y la serie de HBO le ha abierto las puertas a un nuevo camino profesional.

Cherry era actriz porno y se dio a conocer por hacer una parodia porno de la serie antes de ser elegida para la ficción. Ahora, la actriz ha hablado con Emily Ratajkowski en su podcast 'High Low With EmRata' donde ha confesado que le gustaría probar la monogamia: "Nunca antes había sido monógama y quiero intentarlo ¿No es gracioso?", afirma.

"Es lo último que nunca probé, una relación monógama", explica. "Quiero ver qué se siente. Pero es muy difícil para mí. Es realmente una locura salir de una carrera de trabajo sexual porque estás tan acostumbrado a tener sexo casual, y luego cuando eres alguien como yo que tiene miedo de relacionarse con la gente, tu vida se vuelve realmente confusa".

"En este momento me gusta ver a un montón de personas diferentes [al mismo tiempo]", comenta. "Creo que es la mejor manera de tener citas. Creo que la mejor manera de ser una buena pareja es tener otras parejas, no es que sean necesariamente mis parejas, solo otras personas en mi vida. A menos que alguien realmente me verbalice que solo quieren estar conmigo, no lo haré".

Chloe Cherry comenta que estaba "obsesionada con el sexo" en su adolescencia y terminó dedicándose al mundo del porno, algo de lo que no se arrepiente: "Estoy tan jodidamente contenta de haber ganado toneladas de dinero a los 18 años en lugar de simplemente abrirme camino como camarera cachonda", declara. "Tenía la confianza suficiente para hacer eso en lugar de desperdiciar mi vida siendo golpeada por un espeluznante [jefe masculino] de 40 años".

Aunque, la actriz también ha confesado qué ha sido lo peor de enfrentarse a esta profesión para explicar que fue la reacción de su familia y amigos al sincerarse sobre su trabajo: "Uno de mis grandes objetivos es que las niñas de 18 años que en el futuro se involucren en la pornografía, que sus familiares y amigos no reaccionen de la forma en que lo hicieron los míos. Porque la forma en que mi familia y mis amigos reaccionaron fue extremadamente traumática".