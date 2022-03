La marcha del actor Regé-Jean Page tras la primera entrega de 'Los Bridgerton' fue un jarro de agua fría para los fans de la serie basada en la saga escrita por Julia Quinn. Pero el tiempo todo lo cura. Ha pasado poco más de un año para abrazar la nueva propuesta, unos meses en los que se nos fue olvidando la relación entre su personaje, el duque de Hastings, y la ingenua Daphne (Phoebe Dyvenor). En efecto, tras ver los ocho episodios de los que se compone esta nueva temporada (ya disponibles en Netflix) podemos confirmar que su historia de amor se ha diluido de tal manera en la memoria que no se les echa de menos. De hecho, la pobre Daphne reaparece para confirmar que todo va de maravilla con su marido y su hijo, pero poco más. Ahora el que importa es su hermano mayor Anthony, el vizconde Bridgerton (Jonathan Bailey).

Si el duque de Hastings no se quería casar pero finalmente caía rendido a los pies de Daphne, aquí Anthony sí desea contraer matrimonio pero con una mujer que represente la máxima perfección. No hablamos de amor, porque Anthony, cree, no lo necesita. Y se sigue mostrando en 'Los Bridgerton' como algo prácticamente inaccesible, algo que muy pocos alcanzan debido a las relaciones que se perpetúan entre las diferentes familias punibles.

Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton | Netflix

Pero, como no podía ser menos, Anthony se siente irremediablemente atraído desde el primer episodio por una joven misteriosa que cabalga por el bosque hacía ninguna parte. La joven Kate (Simone Ashley), digamos, representa en esta ecuación al duque de Hastings. Kate no solo no se quiere casar sino que huye del amor, no cree en él y evita cualquier tipo de sentimiento. Esta especie de coraza emocional se acentúa más si cabe por su hermana pequeña Edwina (Charithra Chandran) para la que desea todo lo que ella (cree) no podrá alcanzar.

Kate se afana en casar a su hermana (que parece una princesa Disney) para que no le falte de nada y tenga el futuro asegurado, y así ella podrá volver a la India a su vida de soltera. Como todo culebrón que se precie, el destino (es decir, la reina, la única que provoca en la serie que las cosas sean de una u otra manera) empujará a que Anthony se fije en Edwina, para dolor de cabeza de Kate. La misma tensión amor-odio que Jane Austen desarrolló en 'Orgullo y prejuicio' entre Lizzy Bennet y el señor Darcy (aunque aquí, insistimos, se intercambian los papeles y Kate sería Darcy). Lo que vemos a continuación es un triángulo amoroso, en el que no falta el orgullo, los prejuicios, las mentiras y los momentos en los que el espectador desea con fervor que Anthony y Kate se enrollen de una vez por todas.

Simone Ashley y Charithra Chandran como Kate y Edwina Sharma en la temporada 2 de 'Los Bridgerton' | Netflix

Sin embargo, lo mejor de 'Los Bridgerton' sigue siendo su ambientación. Esos juguetones bailes de salón, esos deliciosos pasteles de colores en las bandejas, los vestidos a juego con los estados de ánimo o las personalidades de los personajes, los sensuales movimientos de abanico, la opulencia y el viva la vida de unos personajes que se dedican a ellos mismos. La reina gana puntos esta temporada porque se aburre y como se aburre echa de menos los enfermizos cotilleos de Lady Whistledown.

El espectador ya sabe que no es otra que Penelope Featherington (Nicola Coughlan) y a medida que transcurre la temporada la reina hará lo imposible por descubrir quién podría ser esa mujer misteriosa. Hay muchas más subtramas que enganchan como la historia principal, porque no lo olvidemos, 'Los Bridgerton' es una historia de personajes.

Nicola Coughlan como Penelope Featherington en la temporada 2 de 'Los Bridgerton' | Netflix

Están los flashbacks para entender mejor la oculta sensibilidad de Anthony y la relación con su madre Violet (Ruth Gemmell). Las aspiraciones refrescantes de Eloise (Claudia Jessie) que se va alejando cada vez más de la corte para buscar sus propias aventuras.

O las de su hermano Benedict (Luke Thompson), un artista que encuentra en la droga una manera de acentuar su imaginación. Por no hablar de esa otra historia retorcida que tiene que ver con las aspiraciones económicas de lady Portia (Polly Waller) que podría encontrar la horma de su zapato. O la magnífica lady Danbury (Adjoa Andoh), ahora más Pepito Grillo con la reina que nunca.

Seguro que te interesa:

Cambio de última hora: Se desvela el final alternativo de 'Los Bridgerton' en su temporada 1