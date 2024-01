Caleb McLaughlin deja a los fans de Stranger Things mudos al ver sus músculos y comprobar que es un hombre con barba

El final de Stranger Things está cada vez más cerca y el rodaje de la temporada 5 ya ha empezado con el reparto original de la serie. De esta forma volveremos a ver a sus protagonista de nuevo luchando contra Vecna y el Mundo del Revés para traer la tranquilidad a Hawkins.

La serie se estrenaba en el año 2016 con un reparto muy joven y de desconocidos actores que se han convertido en estrellas de la televisión. Pero, han pasado muchos años desde su temporada 1 y, ahora, los niños ya han dejado la infancia y adolescencia a un lado para entrar en la edad adulta.

Lucas en 'Stranger Things' | Netflix

Este es el caso del actor Caleb McLaughlin, quien ha interpretado a Lucas Sinclair en Stranger Things y ahora ha protagonizado una entrevista y una sesión de fotos para Cosmopolitan donde impacta al verlo tan grande, con barba y un musculado cuerpo .

"Vaya, eres un hombre adulto. ¡Mírate!", explica el actor cuando la gente lo ve a sus 22 años. De esta forma el actor afirma que siente estar entrando en "la siguiente etapa para llegar a saber quién es Caleb".

"Al crecer en la industria cuando era niño, no creía en mostrar todo mi estilo de vida y lo que hacía porque era joven. No entendí quién era yo. Y todavía no lo entiendo del todo, pero cada día aprendo más", declara sobre el paso del tiempo.

Para seguir diciendo que está cada vez más preparado para ser más público: "Cuando era niño, no intentaba estar muy expuesto y publicar fotos con todos mis amigos y mostrar todo lo que estaba haciendo porque sentía que el mundo no necesitaba saberlo en ese momento. Pero a partir de ahora, tengo más de 21 años. He entrado en una nueva etapa de mi vida y estoy permitiendo que la gente entre conmigo, así que esta es una manera perfecta de hacerlo".

Caleb también ha hablado sobre lo que supone rodar la temporada 5 de Stranger Things y afrontar el final de la serie de Netflix: "Es realmente triste. Quiero decir, Stranger Things ha sido una gran parte de mi vida. Los Duffers lo han hecho muy bien creando este clásico y entregando cada temporada, pero creo que tiene sentido que la serie termine. No queremos arruinar un clásico ni seguir ordeñando la vaca. Siento que vamos a terminar con una buena nota y ahí es donde debemos acabar".

McLaughlin continúa con su carrera artística con otros muchos proyectos. Así, lo podemos ver en la película The Book of Clarence, una comedia dramática bíblica sobre un hombre de Jerusalén con mala suerte intenta aprovechar la popularidad del Mesías para su propio beneficio.

"Fue la primera vez que interpreté a un adulto, así que tuve que dejarme crecer la barba para la película, a diferencia de Stranger Things, donde estoy en la escuela secundaria y de alguna manera lucho contra Demogorgons, por lo que son dos proyectos totalmente diferentes en todos los sentidos", comenta sobre cómo ha sido adentrarse en otros proyectos.

Además, junto a las imágenes y vídeos que se han subido a las redes sociales de la sesión de fotos, muchos son los comentarios que Caleb ha recibido al ver lo cambiado y crecido que está:

"Se ve tan adulto comparado con todos los demás de Stranger Things", "Dios mío, el bebé ya creció" o "No era literalmente como un niño hace 5 minutos".

Por último, el intérprete también se ha sincerado sobre el amor y asegura que está soltero y centrado en su profesión: "No tengo novia. Quiero decir, he estado en situaciones, pero nunca he tenido novia. Es dificil. Es difícil tener novia ahora mismo".

"Tener que concentrarse en el trabajo y luego también tratar de concentrarse en la persona y estar ahí para ella emocionalmente, es mucho. ¿Usted sabe lo que quiero decir? Luego, a veces la gente no entiende los horarios de los demás y puede ser demasiado, así que estoy bien ahora", termina diciendo en la entrevista.