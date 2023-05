Caitriona Balfe confiesa por qué está en deuda con 'Outlander' y su personaje Claire Fraser: "Me lo ha dado todo"

'Outlander' se estrenaba en el año 2014 con Caitriona Balfe y Sam Heughan como protagonistas de este drama pasional inspirado en las novelas de Diana Gabaldon. Ambos actores eran desconocidos para el gran público pero sus carreras despegaron después del enorme éxito de la temporada 1 de la serie de Starz TV.

Ya han pasado 10 años desde entonces y el final de 'Outlander' está cerca ya que han confirmado que la serie acabará con su temporada 8. Aunque, antes se tiene que estrenar la séptima el próximo 16 de junio y constará de dos partes, la segunda llegará en 2024. Arriba puedes ver el tráiler de la serie.

Ahora, Caitriona Balfe ha acudido al programa 'The Late Late Show' de su tierra natal, Irlanda, donde ha hablado de lo agradecida que está de haber podido tener la oportunidad de estar en 'Outlander': "Cambió mi vida".

Antes de ser actriz, Balfe era modelo pero llegada la treintena decidió dar un giro a su carrera profesional: "Empecé muy tarde a actuar. Cambié mi carrera a los 30 años, una edad en la que es normal que la gente te diga 'si no sabes hacerlo estás acabada'".

Para después seguir diciendo sobre la ficción: "Me lo ha dado todo, me ha abierto muchas puertas y no podría haber trabajado tanto. Además, este trabajo es una suerte. Poder haber trabajado con las mismas personas durante 10 años. Ellos son mi pandilla, son mi equipo tripulación".

Caitriona Balfe termina alabando poder haber interpretado a Claire Fraser durante un década y lo mucho que le ha aportado a su carrera como actriz: "Este personaje, ella es increíble. He podido hacer mucho y he crecido mucho como actriz por quién es ella".