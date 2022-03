'Café con aroma de mujer': La felicitación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez a su hija de 12 años

Si William Levy y Elizabeth Gutiérrez siguen juntos es algo que verdaderamente solo saben ellos. El protagonista de 'Café con aroma de mujer' y su pareja, salvo que se confirme lo contrario, tenían este domingo muchos motivos para celebrar.

Y es que su hija menor, Kailey, cumplía 12 años. Ambos progenitores han querido que la pequeña tuviera un día de lo más especial. A primera hora de este 6 de marzo la madre de la niña publicó esta preciosa publicación en su cuenta de Instagram:

"Eres exactamente cómo te imaginé… ¡Feliz cumpleaños mi pequeña niña… ¡Te quiero muchísimo! ¡¡Me haces sonreír! ¡Espero hacerte sentir tan feliz y orgullosa como yo me siento por ti! Que todos tus sueños se hagan realidad…. y espero estar a tu lado ¡para celebrarte y admirarte! ¡Te amo, mi vida!!".

La cumpleañera, que ya es toda una experta en redes sociales no tardó en contestar con unas tiernas palabras "te quiero, mami".

La publicación acumula a estas horas casi 80.000 me gustas y tiene cientos y cientos de comentarios para la pequeña Kailey.

William Levy, el padre de la criatura, más escueto en palabras, ha optado por publicar recuerdos de la infancia de su hija, añadiendo apelativos como "mi consentida" y "mi princesa", y también ha compartido las felicitaciones de sus distintos clubs de fans hacia su hija.

William Levy y Elizabeth Gutierrez ¿siguen juntos?

La noticia de la ruptura de esta pareja saltó después de que el protagonista de la serie de Netflix publicara un Stories hablando de ello, pero lo borró a los pocos minutos. Después, ha sido Elizabeth la que ha querido explicar la situación.

"Últimamente y por obvias razones hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones" comenzó diciendo. "Incluso llegando a atacar a mis hijos y haciendo referencia y cuestionando sus personalidades y valores!! William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre!! enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres".

"Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos... ¡¡¡No hay culpable en esta situación!!! no me alegro de ataques a su persona... ¡¡No lo agradezco!! Él es el padre de mis hijos, ¡¡el hombre más importante!!".

"Deseo siempre lo mejor para él… amor, mucha salud, felicidad, con o sin mi… No es una situación fácil el estar expuesto y estar escuchando diferentes versiones y siendo un punto de ataque. Solo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado", concluyó Elizabeth Gutiérrez.

