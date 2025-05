Bella Ramsey recuerda a Kit Harington cómo lo "humilló" en Juego de Tronos: "Fue muy molesto"

Bella Ramsey está promocionando la segunda temporada de The Last of Us, donde interpreta a Ellie junto a Pedro Pascal, quien da vida a Joel. Aunque es la primera vez que comparten pantalla en esta serie, ambos actuaron en Juego de Tronos, aunque en temporadas diferentes.

Recientemente, el actor ha recordado cómo fue el desenlace de su personaje dentro de la adaptación de los libros de George Martin. Ahora ha sido Ramsey quien ha recordado su papel en la serie durante una entrevista para Interview junto a Kit Harington, quien dio vida al icónico Jon Nieve. La actriz, ahora de 21 años, tan solo tenía 11 cuando encarnó a Lyanna Mormont, la pequeña líder de la Casa Mormont.

Durante la entrevista, Harington habla sobre la primera vez que vio a Ramsey antes de su primera escena juntos: "Aportaste una confianza y una claridad bastante inusuales para una actriz joven. No parecía que estuviese trabajando con una niña, sino con una actriz muy experimentada".

"Recuerdo no sentirme como una niña, pero ahora veo a niños de 11 años y me doy cuenta de lo pequeños que son, así que me resulta raro haber tenido ese tamaño y esa edad, porque no me sentía tan pequeña", revela la joven.

Tras estas declaraciones, Ramsey recuerda una escena vergonzosa con Harington: "No sé si recuerdas esto, pero yo lo recuerdo vívidamente y ahora siento algo de remordimiento, pero durante esa escena te estaba diciendo tus líneas. Ahora pienso: '¡Dios mío, qué horror!'. Pero en ese momento, lo dije con mucha inocencia: 'Kit está teniendo dificultades con su línea y lo sé, así que déjame decírsela'".

"Recuerdo que me ayudaste y fue bastante humillante", contesta el actor entre risas. "Probablemente había decidido olvidarlo". Ramsey, de acuerdo con su compañero, añade: "Necesitamos olvidarlo. Fue muy molesto".

Sin embargo, Harington confiesa: En ese momento, pensé: 'Dios mío, tengo que mejorar. Llegué aquí sin sentirme del todo cómodo con mis diálogos, con la arrogancia de mi edad, pensando que solo estaba frente a una niña. Y luego esa niña actriz me estaba quitando protagonismo en la pantalla'. No es que sea una competencia, pero piensas: 'Ay, me he vuelto demasiado cómodo con mi personaje de Jon Snow'".

A pesar de la respuesta muy positiva que recibió el personaje de Lyanna Mormont, Ramsey ha encontrado un desafío distinto en The Last of Us, donde algunos fans han criticado su interpretación de Ellie, señalando la falta de similitudes con el personaje del videojuego original.