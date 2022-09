El episodio 2 de 'La Casa del Dragón' comenzaba con las espeluznantes imágenes de los piratas que asedian las ciudades libres siendo devorados por manadas de cangrejos. Esta es la forma de ejecución a la que Craghas Drahar somete a sus enemigos. Si aún no has visto lo que ocurre con este personaje en el episodio 3, no sigas leyendo para evitar SPOILERS .

Craghas Dahar era el primer villano de la serie, y su dominio en la 'Triarquía', la unión de las ciudades libres de Lys Myr y Tyrosh, y supone una de las puntas de lanza que amenazan al reinado de Viserys Targaryen, a la que este se enfrenta en los episodios 2 y 3. Puedes ver el tráiler de este último arriba.

El tercer capítulo concluye con la victoria de la Casa Targaryen sobre este déspota, con la ayuda de Daemon, en una suerte de reconciliación provisional entre los hermanos. La batalla concluye finalmente con Daemon arrastrando el cadáver de Craghas por la playa en los Peldaños de Piedra.

A pesar de su corto recorrido en la serie, el desarrollo de este personaje ha tenido su complejidad, y así lo ha contado su actor, Daniel Scott-Smith, a EW, revelando algunos detalles del mismo que no se han podido percibir en la serie: "Es un personaje malo, y como actor, eso es un sueño. Está bien cuando tienes detalles del personaje, pero también cuando es un libro abierto. Aquí teníamos toda la libertad del mundo para hacer lo que quisiéramos con él, lo cual ha sido increíble para los directores y para mí a nivel creativo.

Scott-Smith, que ha tenido pequeños papeles en películas como 'Dune', cuenta que este no es un villano al uso como los que hubo en 'Juego de Tronos', y que en la construcción del mismo, quisieron jugar con su ambigüedad: "Queríamos recordar que hay dos caras de él. Pensamos en que fuera un príncipe, o que él mismo se proclamar príncipe al venir de algunas Casa. Tenía que haber un declive desde ahí hasta donde lo vemos en la serie, y esto tenía que afectarle física y mentalmente".

Pero si por algo destaca 'el benefactor de los cangrejos' es por su temible apariencia: "Queríamos mostrar por una parte su conexión con la realeza, pero también su lado más oscuro, que llega cuando sujeta el martillo. Nos gustó la idea de que el martillo lo convirtiera en un ser temido".

La referencia a 'Juego de Tronos' en el personaje

Otro de los aspectos que ha generado más comentarios en torno al personaje es su conexión con 'Juego de Tronos', a través de la máscara que lleva y le caracteriza, que recuerda a las que portaban los Hijos de la Arpía en la anterior serie: "Es algo familiar para los fans. Hablamos de la idea de que él fuera el primero en la serie en llevar esta máscara, haciéndolo un personaje icónico, y por lo tanto que su poder venga de 'Juego de Tronos'. La máscara es una declaración de poder".

Craghas Drahar no será recordado, desde luego, por sus diálogos, ya que no tiene una sola línea de guion, algo que, según su actor, estuvo presente desde el momento de la audición: "Era todo muy físico. Querían ver cómo me hacía del personaje físicamente. Incluso me preguntaron si tenía una máscara a mano, y no la llevaba, por lo que pensé que igual me quedaba sin el papel. Después me preguntaron cómo sujetaría el martillo, o el comportamiento animal al verme comiendo algo. Tenía muchos matices ya entonces".

