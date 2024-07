El té de la luna en La Casa del Dragón: Alicent aborta con la bebida que causó el final de su amistad con Rhaenyra

Si no has visto el 2x04 de La Casa del Dragón ¡Cuidado! Este artículo contiene SPOILERS . El episodio 4 de la segunda temporada de La Casa del Dragón ya está aquí y el conflicto entre verdes y negros está llegando a su punto más álgido, habiendo sumergido a Poniente en la guerra civil conocida como La Danza de los Dragones. En medio de estos acontecimientos, los personajes principales toman decisiones que no solo afectan el destino del reino, sino también sus propias vidas personales.

En este episodio el Gran Maestre Orwylle le proporciona un té de luna a Alicent Hightower, quien se lo pide supuestamente para una doncella, pero lo acaba consumiendo ella a escondidas. El té de luna se emplea en los Siete Reinos para prevenir o interrumpir embarazos. Esto indica que Alicent estaba preocupada por un posible embarazo, o ya embarazada, de quien lleva tiempo siendo su amante, Ser Criston Cole.

El hecho de que Alicent solicitara el té de luna para una sirvienta no es tan sospechoso, ya que previamente ya lo había hecho para dárselo a Dyana, quien fue víctima de una agresión sexual por parte de Aegon II en la primera temporada, por lo que no es descabellado que la viuda de Viserys tenga acceso al té sin levantar sospechas.

Como dama de alta cuna, ex-reina y actual reina madre, tener hijos fuera del matrimonio le acarrearía gran vergüenza y deshonra. El hecho de que el padre fuera Ser Criston Cole, Mano del Rey y Lord Comandante de la Guardia Real complicaría aún más las cosas, ya que los nombrados caballeros en el reino juran abstinencia, por lo que no pueden tener relaciones sexuales. Esto explica por qué Alicent bebe té de luna.

La primera vez que se usó el té de luna en La Casa del Dragón fue al principio de la serie, cuando Rhaenyra lo recibió del Gran Maestre Mellos por orden del Rey Viserys. Alicent se enteró por Larys Strong de que Rhaenyra había bebido el té de luna y supuso que le había mentido acerca de no haber tenido relaciones sexuales con su tío Daemon Targaryen, lo cual era solo parcialmente cierto, ya que en realidad fue con Cole con quien se había acostado. Este evento fue el desencadenante de la enemistad entre Rhaenyra y Alicent que ha perdurado en la trama de la serie.

Ahora, años después, es Alicent también ha bebiendo té de luna para prevenir un hijo de Cole. Esto expone su hipocresía y muestra que su rectitud no es más que una fachada, como dijo Rhaenyra en la primera temporada. Este paralelismo no debería pasar desapercibido para Alicent y podría alimentar el auto desprecio por su relación con el Lord Comandante, lo que hará más interesante ver si esto tiene alguna continuación en los próximos episodios de la serie.