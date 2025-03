4 razones para ver La Residencia, la serie de Netflix de la productora de Los Bridgerton

Shonda Rhimes, la productora de ficciones como Los Bridgerton o Anatomía de Grey, tiene nueva serie en Netflix, pero esta vez cambia las tramas amorosas por una investigación criminal muy divertida. Se trata de La Residencia, una serie protagonizada por Uzo Aduba, ganadora de tres premios Emmy (dos por Orange Is The New Black y otro por Mrs. America), quien se mete en la piel de la mujer que deberá descifrar un asesinato en la Casa Blanca. Puede verse en la plataforma a partir de hoy, 20 de marzo.

1. Uzo Aduba es una especie de Sherlock

La sola presencia de Uzo Aduba en la serie ya es un motivo para verla, pero además la veremos en un papel muy peculiar. Su personaje se llama Cordelia Cupp y es una detective contratada para resolver un misterio, muy en la línea de investigadores famosos de la ficción como Sherlock Holmes o Colombo. Con ellos comparte unos métodos poco ortodoxos y una altísima inteligencia y perspicacia.

Imagen de La Residencia | Netflix

"Lo que más me gustó fue el comportamiento tan rarito que tiene", decía la actriz en una entrevista en CBS News. "Ella aborda los casos de una manera especial. Nunca habíamos visto a un detective así. Además, es observadora de aves y utiliza algo de eso a su trabajo de detective. Es excelente en su trabajo, le encanta y no se anda con rodeos".

2. Producida por Shonda Rhimes

El mayor reclamo de la serie es que tiene el sello de Shondaland, la productora de Shonda Rhimes, creadora de series como Anatomía de Grey o Scandal. Esa fue la razón por la que Aduba se sumó al proyecto sin pensarlo: "No la conocía personalmente antes, pero conocía su trabajo. Yo era una gran fan de Shonda Rhimes. No me perdía Scandal ni un solo jueves. Vi la serie dos veces, soy una verdadera fan. Era mi serie favorita. Si Cordelia Cupp es la mejor detective del mundo, Shonda Rhimes es una de las mejores en televisión. Fue un verdadero honor cuando recibí esa llamada. Casi no necesité leer el guion. Dije que sí inmediato". Shonda Rhimes tiene desde hace años un acuerdo de exclusividad con Netflix, donde ha desarrollado Los Bridgerton, su spin-off La reina Carlota o la miniserie ¿Quién es Anna?.

Shonda Rhimes | Getty

3. Un misterio en la Casa Blanca

La particularidad del caso que plantea La Residencia es que tiene lugar entre las paredes de la mismísima Casa Blanca, que ha sido minuciosamente recreada para la serie. La víctima del asesinato es A.B. Wynter (interpretado por Giancarlo Esposito, conocido por su papel de Gus Fring en Breaking Bad), el ujier jefe. Y el crimen sucede, nada menos, que en una noche en la que se celebra una cena de gala con invitados del gobierno australiano.

Giancarlo Esposito en La Residencia | Netflix

Así, hay nada menos que 157 sospechosos, incluido el Presidente de EEUU y su marido o invitados como Hugh Jackman o Kylie Minogue (a él no le vemos en pantalla, pero a ella sí). También, 132 habitaciones que Cordelia Cupp deberá recorrer en busca de pistas, con la ayuda del agente especial del FBI Edwin Park (Randall Park), con quien de primeras no tiene muy buena sintonía aunque luego irán acercando posturas para colaborar.

4. Un tono distendido

Aunque en la vida real las cosas andan un poco crispadas en la Casa Blanca, en La Residencia nos ofrecen una cara más simpática, a pesar de que haya un cadáver por medio. "Es un universo alternativo que supone una gran vía de escape y tengo que reconocerle a Paul Davies [guionista de la serie] el mérito por su increíble escritura", dijo la productora ejecutiva Betsy Beers a The Contending.

También destaca ese tono desenfadado uno de los actores secundarios de la ficción, Jason Lee, a quien todos recordamos por la comedia Me llamo Earl. Aquí, es el hermano poco aliñado del Presidente. "Tiene el humor perfecto. Los personajes son coloridos. Todo, desde la cinematografía, el montaje y la música no es pesado. Tiene momentos de humor exagerado y es divertido", anticipa.

¿Resolverá Cornelia Cupp el misterio?, ¿se convertirá La Residencia en la nueva serie favorita de los usuarios de Netflix? Muy pronto lo sabremos. Desde el 20 de marzo está disponible.