Netflix se ha convertido en una empresa de tamaño mastodóntico, siendo una de las mayores referencias del streaming. En su camino de crecimiento ha logrado un ingente número de suscriptores y varias fenómenos globales, pero también, como toda gran compañía que se precie, ha tenido que afrontar batallas legales, algunas siendo ellos los demandantes y, otras muchas, los demandados. Derechos de autor, entresijos de sus programas o desafortunadas difamaciones han sido algunos de los motivos que les han llevado al banquillo. Estos son los cinco casos más sonados.

'Por 13 razones' y el suicidio

Tras su estreno en marzo de 2017, 'Por 13 razones' se convirtió rápidamente en una de las series más vistas de Netflix, pero también en una de las más polémicas por su tratamiento del suicidio juvenil. Al poco de su lanzamiento empezaron a surgir informaciones de había adolescentes que estaban siguiendo el ejemplo de la protagonista y quitándose la vida, si bien parecían bulos de internet, hasta que uno de los casos dio el salto a los tribunales. John Herndon, un hombre de California, demandó a Netflix asegurando que su hija de quince años, Bella, se había suicidado un mes después del estreno de la serie. La compañía se defendió asegurando que el tema del suicidio juvenil se había tocado en la ficción desde 'Romeo y Julieta' hasta 'El club de los poetas muertos' y que no se podía establecer una relación de causa y efecto. En enero de 2022, un juez desestimó la demanda.

El musical no autorizado de 'Los Bridgerton'

Netflix suele celebrar que sus series se conviertan en fenómenos sociales (por ejemplo, los disfraces de 'La casa de papel') y que los fans inunden las redes de contenido relacionado... hasta cierto punto. Emily Bear y Abigail Barlow empezaron a hacerse virales en TikTok con canciones sobre la serie 'Los Bridgerton' e, incluso, la compañía les elogió a través de sus cuentas en redes sociales. Pero el proyecto de las tiktokers empezó a crecer y hacerse lucrativo y Netflix dijo basta. Primero, lanzaron sus canciones como un disco en Spotify. Luego, hicieron un show en el Kennedy Center de Washington DC y, por último, planearon otro en el Royal Albert Hall de Londres que se tuvo que cancelar por cuestiones legales puesto que Netflix consideró que 'El musical no oficial de Bridgerton' pasaba de lejos la línea del contenido fan y que era una infracción de derechos de autor. La empresa demandó a Bear y Barlow en julio de 2022 y, después, en septiembre la retiró sin que se hiciesen públicos los acuerdos llegados entre las partes.

'Love is blind'... and drunk?

Jerey Hartwell, concursante de la segunda temporada de 'Love is blind', puso una demanda a Netflix y a los productores del reality en julio del año pasado por "condiciones de trabajo inhumanas" y cobrar por dejado del salario mínimo de Los Ángeles. Según el demandante, los participantes del programa son privados de sueño, comida y agua, mientras se les ofrecen elevadas cantidades de alcohol, algo de lo que le habría costado varios días para recuperarse. Desde la compañía se defendieron con un comunicado: "La participación del señor Hartwell duró menos de una semana. Desafortunadamente para él, su viaje terminó pronto porque no pudo desarrollar una conexión con ninguna otra participante. Si bien no especularemos sobre sus motivos para presentar la demanda, las acusaciones del Sr. Hartwell no tienen absolutamente ningún crédito y nos defenderemos enérgicamente contra sus afirmaciones". Desde entonces, no ha habido más noticias del proceso.

Jaque mate a la plataforma

'Gambito de dama', una de las miniseries más prestigiosas de la plataforma, contenía un error que ha causado una gran indignación. La ajedrecista georgiana Nona Gaprindashvili, primera mujer en ser nombrada gran maestra, demandó a Netflix porque en el último episodio se aseguraba que nunca se había enfrentado a hombres, lo cual es falso. Y ella, a sus ochenta años, lo consideró "falsedad devastadora" que "degrada sus logros ante millones de espectadores" y pedía cinco millones de dólares como reparo. En un primer momento, Netflix se escudó en la libertad creativa, pero la demanda fue admitida porque, según un juez, las obras de ficción no están exentas de difamar a personas reales. Finalmente, el caso fue desestimado porque se llegó a un acuerdo entre las partes, cuyos detalles tampoco se hicieron públicos.

'Enola Holmes' y el simpático Sherlock

En 2014, la mayoría de las obras de Arthur Conan Doyle sobre Sherlock Holmes pasaron a ser de dominio público al cumplir 95 años, a excepción de las diez últimas novelas cuyos derechos siguieron en manos de la compañía que los gestionaba, Arthur Conan Doyle Estate, hasta 2023. Por tanto, desde aquel año era perfectamente legal crear productos derivados o protagonizados por el famoso detective, como por ejemplo 'Enola Holmes', de la escritora Nancy Springer (y que ha dado pie a la saga de películas protagonizada por Millie Bobby Brown). Entonces, ¿dónde está el problema? En su demanda, de 2020, Arthur Conan Doyle Estate aseguraba que Sherlock Holmes no fue empático y amigable, tal y como se muestra en los libros de Springer y en las películas de Netflix, hasta las novelas cuyos derechos siguen teniendo y, por tanto, creían que debían ser indemnizados por usar esa parte de su propiedad intelectual. "En ninguna parte de las historias de dominio público, Holmes expresa tal emoción sobre el bienestar de su compañero John Watson. Esta amistad no fue creada por Springer. Fue creada en las historias con derechos de autor y copiado por Springer", aseguraban los demandantes. Todavía no se sabe en qué quedará este caso, pero Netflix sigue adelante con la franquicia con éxito, como demuestra el reciente estreno de 'Enola Holmes 2' como puedes ver en el vídeo.