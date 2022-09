Hay familias y parejas de hermanos actores que se han convertido en verdaderos legados dentro de Hollywood y son famosos por ello, como los Smith, los Baldwin, los Hudson, los Appatow o los Roberts.

Sin embargo, hay ocasiones en los que prefieren mantener su parentesco separado, como es el caso de Josephine Langford y Katherine Langford.

Katherine Langford es la mayor de las hermanas (solo por un año) y saltó a la fama primero con la serie de 'Por 13 razones', pero pronto Josephine se convirtió en un fenómeno al protagonizar la saga 'After', que acaba de estrenar su cuarta película 'After. Amor Infinito' como puedes ver en el vídeo. Por su parte Katherine fichó por Marvel y parecía a punto de saltar al estrellato, pero su participación en 'Vengadores: Endgame' fue eliminada.

Pero lo que muchos fans comenzaron a notar hace años es que ambas hermanas no tienen relación, al menos pública, y que nunca se pronuncian sobre la carrera de la otra haciendo que muchos no sepan de su parentesco, pese a lo similares que son.

Esto hizo que comenzaran los rumores de un 'feud' o competitividad entre las jóvenes, algo que avivó el hecho de que no se siguen en Instagram (aunque Josephine no sigue a nadie y siempre aclara que no le interesan las redes).

Katherine Langford y Josephine Langford | Getty Images | Diamond Films

Sobre ello Josephine decidió pronunciarse cuando le hicieron la pregunta directa:

"Nadie que conozca (en la vida real) me ha preguntado nunca por qué sigo o no sigo a tal persona, porque todo el mundo sabe que no tiene absolutamente ninguna correlación con la gente que es importante en mi vida. Yo ni siquiera miro el feed de mi Instagram. No significa nada, es lo que intento decir", explicaba Josephine a Refinery29.

"Simplemente no entiendo Internet a veces. Creo que esos rumores son una locura", aseguraba.

Y ante la pregunta de si alguna vez estarían dispuestas a hacer una película juntas, respondía "al cien por cien", y que simplemente llevan carreras separadas.

"Las dos empezamos en lo de actuar por nuestra cuenta, completamente separadas, y sin tener nada que ver lo uno con lo otro. Las dos crecimos en una familia con padres que no son precisamente creativos, y a las dos nos interesaban las cosas creativas", termina tajante.

Por su parte lo único que Katherine ha dicho públicamente sobre su hermana pequeña fue cuando estrenó la primera de la saga 'After' y le preguntaron si la había visto.

"¡Es terrible! Tengo tantas películas que ver ahora mismo, y tengo un montón en mi lista así que sí, llegaré a ella", comentaba sin entrar mucho en el tema.

Si los rumores son ciertos o bulos que recorren Internet, lo dejamos a la opinión de cada uno.

