12 series muy esperadas para 2023: de Marvel al palacio de Kate Winslet, pasando por Berlín

Aunque 2023 lleva solo unos pocos días, le ha dado tiempo a traernos un buen puñado de series. La esperada tercera temporada de 'Happy Valley', en Movistar+, la segunda de 'Star Wars: La remesa mala', en Disney+, o una rareza de Netflix como es 'Cowboy de Copenhague', firmada por el director Nicolas Winding Refn ('The Neon Demon'), son algunos de los primeros títulos que nos han llamado la atención.

En unos días llegarán 'Entrevista con el vampiro' (AMC+), la adaptación del videojuego 'The Last of Us' (HBO Max) o el biopic de Ángel Cristo y Bárbara Rey 'Cristo y Rey' (ATRESplayer Premium), pero, además de estas, el año nos tiene reservadas otras muchas prometedoras sorpresas.

'Secret Invasion'

Según James Gunn, 'Guardianes de la Galaxia: Holiday Special' suponía un epílogo de la Fase 4 de Marvel, de modo que lo que veamos de la factoría en 2023 estará plenamente incluido en la Fase 5. Como ya se ha ido estableciendo últimamente, serán varias las series de Marvel que veremos en Disney+ a lo largo del año, aunque no todas tienen fecha prevista de estreno (por ejemplo, 'Agatha: Coven of Chaos' podría llegar a finales de año o principios del siguiente). Sí sabemos, en cambio, que 'Secret Invasion' llegará en la primera parte del año y las expectativas son altas, principalmente porque la llegada de los Skrull al planeta Tierra puede cambiarlo todo. Samuel L. Jackson y Cobie Smulders repiten como Nick Fury y Maria Hill y, además, veremos a Olivia Colman y Emilia Clarke sumándose al MCU.

La veremos en Disney+.

'The Palace'

Kate Winslet vuelve a trabajar con HBO, con la que hizo 'Mildred Pierce' y 'Mare of Easttown' (una de las mejores series de 2021), poniéndose al frente de 'The Palace'. Se trata de un drama histórico que contará, a lo largo de un año, la caída de un régimen totalitario desde la vida palaciega. Tras las cámaras, dos nombres fuertes: su creador es Will Tracy, guionista de 'Succession', y dirigirá Stephen Frears, nominado al Oscar por 'Los timadores' y 'La reina'.

La veremos en HBO Max.

'Berlín'

Una de las series más esperadas de Netflix, no solo en España sino en todo el mundo, es 'Berlín', el spin-off de 'La casa de papel' que contará los atracos, romances y relaciones personales del personaje interpretado por Pedro Alonso antes del robo de la Casa de Moneda y Timbre, aunque todavía está en fase de rodaje y no se sabe cuándo la podremos ver. Esta vez, en lugar de los personajes que ya conocimos en la serie original, acompañará a Berlín una nueva banda formada por Michelle Jenner ('Isabel'), Tristán Ulloa ('La embajada'), Begoña Vargas ('Bienvenidos a Edén'), Julio Peña ('A través de mi ventana') y el debutante Joel Sánchez.

La veremos en Netflix.

'Masters of the Air'

Si HBO realizó hace veinte años la aclamada 'Hermanos de sangre' y luego, hace diez, otra serie "hermana" sobre la II Guerra Mundial, 'The Pacific', ahora será Apple TV+ quien recoja el testigo. Como en las anteriores, Tom Hanks y Steven Spielberg se encuentran entre los productores ejecutivos de 'Masters of the Air', miniserie sobre las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos con Austin Butler ('Elvis'), Callum Turner ('Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore') o Barry Keoghan ('Dunkerque') en su reparto y que tendrá como directores a Cary Fukunaga ('True Detective') y Tim Van Patten ('Boardwalk Empire').

La veremos en Apple TV+.

'True Detective: Night Country'

La travesía de 'True Detective' no deja de ser curiosa. Después de una primera temporada que supuso un éxito de crítica apabullante, ni la segunda ni la tercera entrega repitieron, ni de lejos, aquel logro. Sin embargo, HBO parece resistirse a dar por muerta la franquicia y lanzará este año una nueva temporada, que funciona de forma independiente a las anteriores. En esta ocasión lleva el subtítulo de 'Night Country' y contará con Jodie Foster como protagonista, dando vida a la detective Liz Danvers. La escritora mexicana Issa López ('Todo mal') será la guionista y showrunner de esta temporada.

La veremos en HBO Max.

'La Mesías'

Además de nuevas temporadas de series nacionales como 'Supernormal', 'La unidad' o 'El inmortal', Movistar+ tiene previsto un estreno muy potente, 'La Mesías', creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi. Según ellos, es su serie más ambiciosa hasta la fecha. Un vídeo viral de cinco hermanas que tienen un grupo de pop cristiano llega hasta el teléfono de Enric y le remueve algo por dentro. Él está atormentado por su infancia, marcada por una madre con delirios mesiánicos. Entonces, se desarrollará una historia en clave de thriller sobre fanatismo religioso y trauma.

La veremos en Movistar+.

'Vestidas de azul'

Y también de los Javis es 'Vestidas de azul', serie que continuará el legado de 'Veneno' aunque no contando más sobre la vida de Cristina Ortiz sino sobre otras personas trans. Se trata de la adaptación del libro de Valeria Vegas (también productora ejecutiva de la serie) 'Vestidas de azul. Análisis social y cinematográfico de la mujer transexual en los años de la Transición española', en el que relata cómo fue la vida de las protagonistas de 'Vestida de azul', un documental rompedor realizado en 1983 por Antonio Giménez-Rico y uno de los primeros testimonios de la realidad queer en España. Lola Rodríguez volverá a encargar a Valeria en la ficción, puesto que la serie se contará en dos líneas temporales: una que sigue la investigación de la periodista en el presente y otra en el pasado sobre las seis mujeres del documental.

La veremos en ATRESplayer Premium.

'Ashoka'

Después de que brillase como personaje animado en las Guerras Clin, Ashoka Tano apareció en 'The Mandalorian' en carne y hueso, interpretada por Rosario Dawson. Y el personaje gustó tanto que se ganó su propia serie en solitario, que esperamos ver este año 2023. Aunque la sinopsis oficial aún no se ha revelado, los rumores apuntan a que seguiría las aventuras de la Jedi tratando de dar caza al Gran Almirante Thrawn para encontrar a Ezra Bridger, un joven Jedi desaparecido.

La veremos en Disney+.

'The Continental'

La franquicia de películas 'John Wick' que protagonizó Keanu Reeves en cines tendrá ahora su propia serie de televisión. Será una precuela llamada 'The Continental' y se articulará en solo tres episodios que prometen ser frenéticos. Veremos a un joven

Winston Scott (el personaje de Ian McShane que aquí hará suyo Colin Woodell), quien se enfrentará a los bajos fondos de la Nueva York de los años setenta para mantener el control del mítico hotel de la saga.

La veremos en Amazon Prime Video.

'La reina Carlota: Una historia de los Bridgerton'

Junto con la tercera temporada de 'Los Bridgerton', que también aterrizará en Netflix este año, la productora Shonda Rhimes planea expandir el universo de su exitosa ficción con una miniserie sobre la reina Charlotte, a quien veremos en sus años mozos encarnada por Golda Rosheuvel, así como a sus amistades entre las que se cuentan a Lady Danbury y Violet Bridgerton. Michelle Fairley ('Juego de tronos') aparecerá como la Princesa Augusta.

La veremos en Netflix.

'Déjate ver'

El cómico y guionista Álvaro Carmona puede presumir de que su cortometraje 'El tratamiento' ha sido preseleccionado este año en la carrera de los Oscar. Pero, además de eso, el también autor de la serie de Flooxer 'Gente hablando', prepara con Atresmedia un nuevo proyecto, 'Déjate ver'. La ficción contará la historia de Ana (interpretada por Macarena Sanz), ayudante de una estrella mundial que está empezando a desaparecer y para no volverse completamente invisible deberá volver a casa para retomar lazos con su pasado.

La veremos en ATRESplayer Premium.

'La caída de la casa Usher'

Antes de marcharse a Amazon, Mike Flanagan ha rodado para Netflix un proyecto de lo más ambicioso: la adaptación de 'La caída de la casa Usher' de Edgar Allan Poe. El guionista y director famoso por 'La maldición de Hill House' y adaptaciones de Stephen King como 'El juego de Gerald' o 'Doctor Sueño' tendrá que demostrar si puede hacer suya esta historia del genio del terror literario, apoyándose en actores como Carla Gugino o Mark Hamill.

La veremos en Netflix.