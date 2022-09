Llega 'Berlín': Todo lo que tienes que saber de la nueva serie de 'La Casa de Papel'

"Para entender su final hay que empezar desde el principio", así se anunció que el universo de 'La Casa de Papel' se expandía en Netflix con 'Berlín', un spin-off. Este miércoles se ha celebrado la rueda de prensa de presentación de la serie, cuyo bombazo ha llegado al anunciar su reparto, compuesto por Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña y Joel Sánchez.

Protagonizado por Pedro Alonso, que vuelve a encargar a 'Berlín', la nueva serie se ambienta en la época que ya hemos visto en la recta final de 'La Casa de Papel', con su atraco en Copenhague. Este nuevo proyecto volverá a contar con Álex Pina como creador.

La nueva ficción se estrenará en 2023, su rodaje está a punto de comenzar y mantendrá viva la esencia de la serie original, convertida en un fenómeno global que conquistó al mundo. Aunque, aquí viene la otra gran sorpresa de su anuncio: será "una comedia romántica de ladrones de guante blanco".

Como reafirma Pedro Alonso "esta serie tendrá un tono diferente, el péndulo se va hacia el otro lado, ahora será más ligero, veníamos de un mundo más hostil".

Respecto a si echará de menos a sus antiguos compañeros de 'La Casa de Papel', ha revelado que "me acuerdo de ellos, los que llevo en el corazón, pero la vida me ha dado nuevos increíbles talentos y amigos". El actor insiste en que se siente "muy agradecido porque esta nueva aventura continúa".

Michelle Jenner, uno de los grandes fichajes sorpresa de 'Berlín', se muestra impaciente por el inicio de rodaje. "Todos tenemos nervios pero creo que estamos preparando un buen producto".

Álex Pina por su parte confiesa que "todos tenemos presión, que es una cosa buena y mala. La buena, que mucha gente te va a dar la oportunidad, pero a la vez es malo porque tus boletos de decepción son mucho mayores, porque quieren revivir la emoción y sentimientos de la otra serie".

¿Cómo han podido mantener el secreto?

Hasta este miércoles el reparto de 'Berlín' era toda una incógnita. Solo sabíamos una cosa: que Pedro Alonso formaría parte de él. Al revelarse el resto de actores la pregunta sobre cómo han podido mantener el secreto hasta el momento ha llegado casi de forma instantánea. Begoña Vargas ha asegurado que: "no he mentido tanto en mi vida", mientras Tristán Ulloa confesaba que "solo se me escapó con mi hijo... pero nos guarda el secreto". Ha añadido entre risas que "no se ve la parte de debajo de la mesa, pero hay electrodos para que no soltemos spoilers".

