'Juego de Tronos' arrasa en los Emmy creativos

Los Premios Emmy calientan motores. Este domingo se entregarán en Los Ángeles los galardones más importantes de la televisión, en una gala presentada por Andy Samberg. Antes de la gran gala, anoche se entregaron los premios en las categorías creativas, donde la serie 'Juego de Tronos' fue la más galardonada.



En total, casi 80 galardones en categorías como mejores efectos especiales, sonido o maquillaje que se han entregado en una ceremonia que ha tenido lugar la pasada madrugada en Los Ángeles.



La cadena HBO recogió 29 estatuillas en total. De ellas, ocho fueron para 'Juego de Tronos', ganadora en categorías como edición de sonido o efectos especiales.



'American Horror Story: Freak Show' destacó en categorías como maquillaje y peluquería o vestuario, donde recogió cinco premios. El especial de 'Saturday Night Live' por su 40 aniversario ha cosechado cuatro premios, incluido mejor especial de variedades. Por su parte, 'The Jinx' se alzó con el premio a la mejor serie documental.



Anoche también se entregaron los premios a los actores invitados y a los mejores repartos. Los galardones al mejor casting fueron para 'Juego de Tronos' en drama, 'Veep' en comedia y 'Olive Kitteridge' en la categoría de miniserie o película para televisión, todas de HBO.



Reg E. Cathey se alzó con la esatuilla de mejor actor invitado por dar vida a Freddy en 'House of Cards'. El trabajo de Margo Martindale en 'The Americans' fue reconocido con el Emmy a la mejor actriz invitada en drama, lo que supone su segundo Emmy y el primero para la serie del canal FX.



Esta categoría en miniseries fue para Bradley Whitford, que consiguió el segundo Emmy de su carrera por interpretar al travesti Mark Marcy May en 'Transparent'. La actriz Joan Cusack logró su primer Emmy tras cinco nominaciones por su papel de Sheila Jackson en 'Shameless'.