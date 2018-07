Millie Bobby Brown ('Stranger Things') se emociona al recibir el premio a Mejor Actriz en los MTV Movie & TV Awards

El pasado domingo 7 de mayo se celebró la entrega de premios de los MTV Movie & TV Awards. Se trata de la primera vez que estos premios incluyen series de televisión, por lo que la protagonista de 'Stranger Things', Millie Bobby Brown es la primera en recibir este premio.

Visiblemente emocionada, entre lágrimas, Brown comenzó su discurso con agradecimientos a la organización: "Para empezar, me gustaría darle las gracias a todos los que habéis votado, especialmente a MTV". También dedicó unas palabras a todo el equipo de la serie, que se encontraba entre el público:"Quiero darle las gracias a todo el elenco y al equipo, que se ha convertido en mi familia. Os quiero mucho chicos".

Su personaje, Eleven, ha conseguido derrotar a Mandy Moore de 'This Is Us', Emilia Clarke de 'Juego de Tronos', Donald Glover de 'Atlanta' y Gina Rodriguez de 'Jane the Virgin'. Por ese motivo, la pequeña también tuvo palabras de reconocimiento para los hermanos Duffer, creadores del personaje, así como para el director de la serie, Shawn Levy, agradeciendo a este último todo lo que ha aprendido y que le servirá para toda su carrera profesional.

'Stranger Things' estrenará su segunda temporada el próximo otoño tras el éxito de la primera el pasado 2016, en la que Netflix cree haber reunido "todo lo que los fans quieren".