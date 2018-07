Jessica Biel tiene nombre propio en la televisión. Hace años llegó a las casas de millones de estadounidenses gracias a la recordada 'Siete en el paraíso' y aunque ha desaparecido un tiempo de la pequeña pantalla (se casó con Justin Timberlake y fue madre), ha regresado más fuerte que nunca.

La actriz está nominada en los Globos de Oro a mejor actriz de miniserie por su trabajo en 'The Sinner', la serie de USA Network. Basada en la novela de la autora alemana Petra Hammesfahr, 'The Sinner' ha sido uno de los estrenos más sorprendentes de este 2017 (que en nuestro país puede verse en Netflix).

Jessica Biel firma uno de sus mejores papeles con su interpretación de Cora Tannetti, una joven madre de familia que apuñala a un joven hasta matarlo y no sabe por qué lo ha hecho. 'The Sinner' es un thriller psicológico en el que lo importante no son el cómo y el qué, sino el por qué.