Diez años después del final de 'Siete en el Paraíso', las "hermanas" Camden mantienen una buena relación. La actriz Beverley Mitchell ha publicado en su cuenta de Instagram una imagen junto a Jessica Biel y Mackenzie Rosman, quienes interpretaron a Lucy, Mary y Ruthie.

"Me desafían, me inspiran y me hacen mejor persona" escribía Beverley Mitchell en su blog sobre esta foto y sus compañeras de reparto. 'Siete en el Paraíso' finalizó hace 10 años tras once temporadas en emisión.