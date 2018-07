Globos de Oro 2018: Así entregaron Emilia Clarke y Kit Harington su premio a Aziz Ansari por 'Master of None'

Sólo tenía una nominación y 'El Cuento de la Criada' se lo ha arrebatado. 'Juego de Tronos' se vuelve con las manos vacías de los Globos de Oro. Aunque era previsible, varios de sus actores han acudido a la ceremonia e incluso han subido al escenario.

Emilia Clarke y Kit Harington (aka Daenerys Targaryen y Jon Snow) han sido los responsables de entregar el premio al mejor actor de comedia a Aziz Ansari por 'Master of None' y a la mejor comedia, que ha recogido el equipo de 'The Marvelous Mrs. Maisel'.

Para presentarlos, Seth Meyers no ha dudado en bromear con sus personajes en la serie de HBO: "Para entregar este premio contamos con Daenerys de la Tormenta, La que no Arde, Rompedora de Cadenas, Madre de Dragones. Y también a Jon...".

Otro de los divertidos momentos que han protagonizado los actores de 'Juego de Tronos' ha sido en la zona de prensa, donde los premiados posan con sus galardones y quienes le han entregado el premio.