'El Cuento de la Criada' gana el Globo de Oro a la mejor serie

'El Cuento de la Criada' se ha impuesto a 'The Crown' y 'Juego de Tronos'. La serie basada en la novela homónima de Margaret Atwood ha sido la clara vencedora de la noche. La 75ª edición de los Globos de Oro ha estado marcada por muchas reivindicaciones, entre ellas se ha alzado la voz de las mujeres.

Elisabeth Moss ha recogido el segundo Globo de Oro de su carrera, el primero como actriz protagonista. "Esto es de Margaret Atwood. Por todas las mujeres valientes que han luchado por la igualdad. Somos las historias. Somos las líneas y las escribimos nosotras mismas". Elisabeth Moss ha dedicado su premio a la autora de la novela en la que se basa la serie de Hulu (en nuestro país puedes verla en HBO España).

Sterling K. Brown ha hecho historia al convertirse en el primer actor afroamericano en ganar el premio de Mejor actor de serie dramática en los Globos de Oro. "Lo agradezco muchísimo. Se me valora por quién soy, no por mi color de piel", ha dicho el protagonista de 'This is Us'.