Elizabeth Olsen deslumbra en la alfombra roja de los Emmy con un vestido diseñado por sus hermanas

La 73 edición de los Premios Emmy ha podido, finalmente, celebrarse de forma presencial este 2021 a diferencia del año pasado donde todos los nominados tuvieron que recibir sus premios desde casa.

Aunque las medidas de control Covid no han faltado en la gala, como el aforo reducido al evento, se ha podido disfrutar de unos premios muy cercanos a la normalidad con una alfombra roja como las de antes.

Así, muchos han sido los rostros de la pequeña pantalla de Hollywood que han sacado sus mejores looks para la gran noche de la televisión internacional. Aunque ha habido algunos que se han llevado el protagonismo por encima de otros.

Una de ellas ha sido la actriz Elizabeth Olsen quien estaba nominada a Mejor Actriz de Miniserie por 'WandaVision', un galardón que recayó finalmente en Kate Winselt.

'WandaVision' ha sido una de las grandes nominadas en los Emmy con 23 nominaciones en total entre ellas destacando la de Elizabeth por su papel como Wanda Maximoff y su co-protagonista Paul Bettany, también a Mejor Actor de Miniserie. Finalmente la ficción solo se ha hecho con 3 premios técnicos.

Pero, la aparición de la actriz ha sido muy comentada sobre todo por el vestido que lució esta gran noche. Un vestido blanco de escote en uve con mangas tres cuartos unidas al vestido y que acababan en capa por la parte posterior. La actriz acudió acompañada de su esposo, Robbie Arnett, quien iba con un look del mismo tono e iban perfectamente conjuntados.

Elizabeth Olsen posa en la alfombra roja de los Premios Emmy 2021 | Getty

Pero el diseño de Elizabeth está firmado por sus hermanas, Mary-Kate y Ashley, las gemelas Olsen. Un dato que ha enamorado a los fans de las actrices quienes fueron una de las niñas y adolescentes más famosas de los 90 y principios de los 2000.

Hace bastante tiempo que tanto Mary-Kate como Ashley decidieron apartarse de su carrera interpretativa para fundar The Row, una empresa de lujo donde resalta su firma de moda.

"Su estilista me acaba de enviar un mensaje de texto y me acaba de decir que este look fue hecho por sus propias hermanas, Mary Kate y Ashley y es de The Row", dice uno de los reportes de 'E!News' en la alfombra roja.

