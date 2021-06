Elizabeth Olsen revela su easter egg favorito en 'WandaVision' que muy pocos habían entendido

'WandaVision' es una de las series más refrescantes que Disney+ ha brindado a los fans del MCU, combinando el estilo característico de las sitcoms, con su forma de representar el universo cinematográfico de Marvel.

La serie se centra en la Bruja Escarlata, Elizabeth Olsen, y Vision, interpretado por Paul Bettany y transcurre tras los eventos de 'Vengadores: Endgame'.

'WandaVision' ha sido un éxito rotundo entre crítica y público, y ahora Elizabeth Olsen ha compartido cuál es el 'easter egg' que más le ha gustado, y es del primer episodio.

Easter egg de 'WandaVision' | Disney+

Se trata de esa botella de vino que sirve Wanda a sus invitados: "Así es, sí", comenta en una entrevista, "Yo me entero de los 'easter eggs' cuando la gente se da cuenta. Entonces, pensé que era genial. Hay una botella de vino de la que se sirve en el primer capitulo. Está en francés, pero creo que la traducción es algo así como... 'House of Madness' o algo parecido. Es una referencia a 'House of M' y ese es nuestro brillante chico de atrezzo siendo adorable y poniendo ahí esas cosas. Simplemente piensa en esas cosas".

Los directores de atrezzo son los responsables de pensar en los cientos de pequeños detalles que aparecen en las series y con los que los fans disfrutan elaborando teorías. Este nombre que aparece en la etiqueta de la botella de vino hace referencia a 'House of M', un crossover de varios cómics de Marvel, en los que La Bruja Escarlata pierde el control de sus poderes de la alteración de la realidad y Los Vengadores renacen como 'Los Nuevos Vengadores'.

¿Habías entendido este detalle?

