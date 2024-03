Tierra trágame: los momentos más bochornosos y memorables de la historia de los Oscar

Un año más, los Premios Oscar regresan para coronar a las mejores películas y profesionales de la industria cinematográfica. La gala, como siempre, se antoja larga y tediosa a ratos, pero salpicada también de momentos memorables, emotivos, divertidos o, a veces, ridículos. O incluso violentos, si recordamos la ya histórica bofetada de Will Smith a Chris Rock. En cuanto a los más bochornosos, tenemos a lo largo de la historia de los Oscar para parar un tren, así que hoy recordamos con vosotros algunos de ellos. Se viene una buena ración de cringe.

La ganadora NO es La La Land

Por supuesto, no podríamos empezar nuestro repaso por otro sitio que por la ya mítica gala de 2017. Faye Dunaway y Warren Beatty eran los encargados de anunciar el ganador a Mejor Película y coronaron a La La Land, pero no era cierto. El equívoco se debió a que le dieron el sobre de Mejor Actriz, que ganó Emma Stone por La La Land, pero en Mejor Película la vencedora era Moonlight, como tuvo que anunciar el productor de La La Land con el sobre bueno en la mano y enseñándolo a cámara. Un auténtico caos.

El productor de 'La la land', Jordan Horowitz, enseña la tarjeta en la que aparece 'Moonlight' como Mejor Película, tras el error de Warren Beatty | Getty

El aplauso de Nicole Kidman

Aquella gala de 2017 también nos dejó un gif para la posteridad: el de Nicole Kidman aplaudiendo de forma extraña. La actriz chocaba las palmas de sus manos mientras sus dedos apuntaban hacia afuera en una contorsión bastante rara, aparte de que, quizás por la lente de la cámara, sus dedos parecían sorprendentemente largos. Manos de Grinch, dijeron algunos, aplauso de foca, comentaron otros. Ella se lo tomó a coña y explicó luego por qué hizo eso: le habían prestado un anillo carísimo de Harry Winston y aplaudía así para no estropearlo.

¿Hay un tipo desnudo en la tele?

En la 46ª edición de los Oscar, en 1974, mientras el presentador David Niven estaba hablando el público empezó a gritar y apareció en pantalla, detrás de él, un hombre desnudo. Luego se supo que este señor se llamaba Robert Opel y que consiguió su "hazaña" haciéndose pasar por periodista para colarse entre bambalinas, para luego quitarse la ropa y salir al escenario ante la atenta mirada de todo el mundo. Consiguió sus escasos segundos de fama.

Los vestidos de South Park

En 2000, los creadores de South Park dejaron en shock a todo el mundo cuando pisaron la alfombra roja. Lo hacían por la nominación de la canción Culpen a Canadá de su peli South Park: Más grande, más largo y sin cortes. Y su ingeniosa idea fue acudir con vestidos que replicasen otros famosos: Trey Parker iba vestido como Jennifer Lopez y Matt Stone como Gwyneth Paltrow. "Algunas personas se entusiasmaron cuando aparecimos en los Oscar con esos vestidos. Michael Caine fue uno de ellos, pero recuerdo que Gloria Estefan estaba muy enfadada", dijo Stone en una entrevista años después, en la que también reconoció que tomaron LSD para la ocasión.

Los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone, en la alfombra roja de los Oscar | Cordon Press

El beso de Adrien Brody

Adrien Brody subía en 2003 a recoger su Oscar interpretativo por El pianista, galardón que recogía a manos de Halle Berry, que había ganado el suyo el año anterior. Lo primero que hizo Brody al pisar el escenario fue agarrar a la actriz y plantarle un beso en los morros, ante los jaleos de algunos asistentes y la cara de estupefacción de otras. Lo que los espectadores no sabían en ese momento era si se trataba de un beso consensuado o una broma pactada entre ambos. No, no lo era, según aclaró después la propia Berry.

El número musical que no gustó a nadie

"Los 11 minutos que arruinaron para siempre la carrera del productor de Hollywood Allan Carr". Así se titula en Youtube el vídeo del número musical introductorio de la gala de 1989, que ciertamente no fue bien recibido por los asistentes y la audiencia. Carr tomó como referencia el espectáculo de revista Beach Blanket Babylon, muy popular en San Francisco, en el que Blancanieves aterrizaba en nuestro mundo y se ponía a cantar, pero la idea no se trasladó bien al escenario de los Oscar, con Rob Lowe cantando junto a la musa de Disney, y todo quedó rarísimo y, además, larguísimo. Una propuesta indescriptible que frecuentemente se nombra como la peor gala de la historia.

La (innecesaria) actuación de Eminem

Si la adolescencia te pilló en la década de los 2000, probablemente en algún momento te pusiste la gorra hacia atrás y te creíste rapero escuchando al malote de Eminem. Su música causó furor en aquel momento, pero no ya en 2020, cuando se plantó en la gala de los Oscar para cantarLose Yourself, por la que ganó la estatuilla a Mejor canción original con su película 8 Millas. Sí, fue importante que fuese la primera canción hip-hop en conseguir el premio, pero eso no justificaba su presencia en una gala donde ni siquiera se cumplía un aniversario redondo. No pegaba en la escaleta por ninguna razón.

Jennifer Lawrence al suelo

El lado bueno de las cosas le dio a Jennifer Lawrence su Oscar, tras una efusiva campaña durante los meses previos, pero cuando le tocó dirigirse hacia el escenario se tropezó con su propio vestido y se cayó. "Cuando comencé a subir las escaleras y con la tela de mi vestido doblada bajo mis pies, me di cuenta de que mi estilista me había dicho: "patada, camina, patada, camina". Se suponía que tienes que darle una patada al vestido mientras caminas [para no pisarlo], ¡y lo olvidé por completo! Por eso me caí", contó la dicharachera actriz a W Magazine.

Jennifer Lawrence tras su caída sobre el escenario de los Oscar | Getty Images

Sam Smith no hizo fact check

"Leí hace meses un artículo de Ian McKellan que decía que ningún hombre abiertamente gay había ganado el premio Oscar. Si ese es el caso, o incluso si no lo es, quiero dedicárselo a la comunidad LGTB", pronunciaba Sam Smith al recoger el Oscar por la canción Writing's on the Wall de la película de James Bond Spectre. Y no, no era el caso. Elton John, Dustin Lance Black y Howard Ashman, por nombrar algunos, habían ganador antes el Oscar y eran abiertamente gays. El dato de Smith era incorrecto: lo que McKellan había dicho era que ningún actor abiertamente gay lo había ganado.

Jimmy Napes y Sam Smith con su Oscar a Mejor canción por Spectre | Getty Images

James Franco disfrazado de Marilyn

La edición número 83, de 2011, no destacó precisamente por su pareja de presentadores, Anne Hathaway y James Franco, quienes demostraron una gran falta de química a lo largo de toda la noche. Pero si hay que quedarse con un momento especialmente WTF de aquella gala, sin duda sería el momento en que Franco salió vestido como Marilyn Monroe con el traje rosa de Los caballeros las prefieren rubias.

Anne Hathaway y James Franco como presentadores de los Oscar en 2011 | Getty Images

¡Soy el rey del mundo!

Titanic arrasó en los Oscar en 1998 con 11 premios, entre los que se contó el de Mejor director para James Cameron. Él dio un discurso bastante anodino y aburrido, pero cuando terminó pronunció una frase de su propia película: ¡Soy el rey del mundo! Aunque no era más que una bromilla, la gente se lo tomó como una falta de modestia considerable. O al menos como que el tipo era un poco rarito.