La obra 'Mi zona' gana la categoría profesional del certamen 'Cortos Divinos'

El cortometraje 'Mi zona', dirigido por Cristian Beteta y protagonizado por Paula Usero y Daniel Anido, ha resultado ganador de la categoría profesional del concurso 'Cortos Divinos', organizado por Divina Seguros, patrocinador oficial de la 38 edición de los Premios Goya, junto con la Academia de Cine. El joven director ha sido premiado con 10.000 euros por la obra.

Además del premio en categoría profesional, y como novedad este año, el concurso también ha premiado los tres mejores cortometrajes en categoría novel, dirigida a estudiantes y a aquellas personas que se acaban de iniciar en el mundo del cine. El primer premio, con una dotación económica de 5.000 euros, ha recaído en 'Voyager', de Pablo Pagán. El corto 'Off the page', de Joan Oliver y Diego Gómez, se ha llevado el segundo premio de 3.500 euros, y el tercer premio ha sido para 'O que me parta un rayo', de Karen Joaquín, con un importe de 2.000 euros.

La elección de los galardonados se ha hecho entre casi 500 obras presentadas en la tercera edición, señal de una creciente acogida de esta iniciativa de 'Cortos Divinos'. El certamen ha contado con un jurado formado por Armando Nieto, presidente de Divina Seguros; Tote Trenas, director de fotografía y miembro de la Academia de Cine; Víctor Palacios, director de cortometrajes, y Álvaro García Company, director de cine y ganador de la última edición del concurso 'Cortos Divinos' con su obra 'Mesa para tres'.

La pasión por el corto queda patente

Desde la organización destacan el auge de los cortometrajes y el aumento del número de obras presentadas. Además de la cantidad, también es notable la evolución en calidad, creatividad y profesionalidad de las mismas. "La pasión por el corto ha quedado patente en las tres ediciones de este certamen que, a lo largo de estos años, ha reunido a cerca de un millar de obras pasando de 332 cortos recibidos en 2021 a 485 en esta última edición", ha destacado Armando Nieto, presidente de Divina Seguros.

"En un mercado laboral cada vez más exigente, es fundamental ayudar a la generación de talento. Divina Seguros se ha convertido en parte indispensable de la familia del cine español, y con esta iniciativa respalda a creadores emergentes que, seguro, acabarán algún día entre los nominados a los Goya", ha declarado Fernando Méndez-Leite, presidente de la institución.

El concurso 'Cortos Divinos' se enmarca en la apuesta por el patrocinio cultural que Divina Seguros inició a finales de 2020 y por el que se convirtió en patrocinador oficial de los Premios Goya. La aseguradora cuenta con más de 65 años de experiencia y cerca de 90 oficinas repartidas por toda España. Dispone de una cartera de productos, que destaca por una excelente relación precio-cobertura, con el principal objetivo de facilitar la universalización de las coberturas aseguradoras. Destaca su liderazgo en salud y vida y su participación en el mercado de seguros de autos.