El nuevo tatuaje en el pecho de Angelina Jolie que interpretan como un mensaje a Brad Pitt

La noche de los Premios Tony 2024 fue un verdadero espectáculo. Una de las mayores sorpresas fue ver a Angelina Jolie subir al escenario a recoger su primer galardón en Broadway. La actriz ganó el premio a Mejor Musical con The Outsiders, de la mano de su hija Vivienne de 15 años, que ha sido ayudante de producción en la obra.

Pero eso no fue todo. Ni lo que más dio de que hablar en la noche de la gala. Angelina mostró ante cientos de personas el nuevo tatuaje que se ha hecho en el pecho. Un tatuaje que, además, ha destacado gracias al vestido de terciopelo con el que mostraba su escote en forma de corazón.

El tattoo, que no tenía en la noche inaugural del musical hace un tiempo, es una pequeña golondrina negra en pleno vuelo. Un tipo de pájaro que simboliza la lealtad, la vuelta a casa y la buena suerte. Algo que ha causado ciertas sospechas entre los seguidores de la gala.

Angelina Jolie y su hija Vivienne | Gtres

La actriz podría haber querido representar con ello el cambio que está viviendo en la actualidad, desde su ruptura con Brad Pitt; una separación que sigue atravesando complicaciones entre ellos y sus hijos. El diseño podría interpretarse como un símbolo de un nuevo rumbo, pero también de esperanza por volver a su hogar.

Lo que está claro, pese a las especulaciones que haya podido generar su visibilidad en los premios, es que buena suerte le ha traído. La actriz ha ganado su primer Tony, y sin poder estar mejor acompañada. De hecho, Angelina presentó una actuación junto con la compañía de The Outsiders, en la que hablaba, entre líneas, de la simbología de su tatuaje.

"S.E. Hinton escribió The Outsiders en secundaria, y medio siglo después, todavía sigue presente. La sociedad cambia, pero la experiencia de ser un outsider es universal. A cualquier joven, a cualquier persona que se sienta fuera de lugar, que sepa que no se equivoca al ver lo que es injusto. No se equivoca al querer encontrar su propio camino", dijo Jolie.

"A medida que el elenco va alzando la voz, espero que os inspire a muchos de vosotros a valorar la vuestra. Por favor dad la bienvenida a la extraordinaria compañía de The Outsiders", concluyó la actriz.