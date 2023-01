Milena Smit, indignada por la nominación de Penélope Cruz a los Razzie como peor actriz

Espectacular y haciendo gala de ese toque gótico y con un punto misterioso que han caracterizado sus looks desde que saltó a la fama de la mano de Pedro Almodóvar con 'Madres paralelas', Milena Smit presenta su nuevo trabajo. La serie de Netflix 'La chica de nieve', que protagoniza junto a José Coronado y en la que interpreta a una periodista que investiga la desaparición de una niña de tres años durante la cabalgata de los Reyes Magos del año 2010 en Málaga.

La actriz, que ha derrochado complicidad con su compañero de reparto, ha acaparado todas las miradas con un vestido largo en color negro, con abertura frontal dejando a la vista su abdomen, escote pronunciado, mangas abullonadas y ligera cola en el bajo, adornos tipo joya en color dorado en la cabeza y pendientes y gargantilla al tono.

Un look con el que acrecentar su imagen de fría y hermética que, como confiesa con una sonrisa tímida, nada tiene que ver con la realidad: "Soy muy cariñosa, muy cercana y también rebeldita".

Penélope Czuz y Milena Smit en 'Madres Paralelas' | El Deseo

Con una carrera imparable que asegura que nunca se imaginó, Milena ve todavía muy lejos un salto a Hollywood como el que en su día dio Penélope Cruz, con la que mantiene una estrecha amistad desde que coincidieron en la última película de Almodóvar. La de Alcobendas se ha convertido precisamente por su nominación a 'Peor Actriz del año' en los Razzies - los anti-Oscar - por su papel en 'Agente 355'. Algo a lo que la ilicitana no da crédito: "Me parece... No sé, no lo entiendo. Penélope es el gran referente, es una de nuestras embajadoras sin duda, como actriz en España y a nivel internacional también". "La admiro tremendamente, me ha enseñado muchísimo como actriz y como mujer y cada uno que piense como quiera, pero yo no lo entiendo" añade.

Milena también ha mostrado su alegría por la nominación de Ana de Armas a los Oscar como Mejor Actriz por 'Blonde', puedes ver en el vídeo de arriba todo lo que ha dicho. Sin cerrarse ninguna puerta, y abierta a todo lo que le propongan, Milena también se ha pronunciado sobre la gran protagonista del momento, Shakira, por su canción cargando contra Piqué y, con una sonrisa, confiesa que no le importaría "ponerse de rubia con unos rizos" interpretar a la cantante en la gran pantalla: "Si se tiene que dar voz y visibilizar a las mujeres a las que se les toma el pelo y que se ríen de ella y se traicionan de esta forma pues, por supuesto que voy a darle esa voz que se merece" promete.