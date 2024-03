Lista completa de ganadores de los Premios Oscar 2024

Este 10 de marzo se ha celebrado la 96 edición de los Premios Oscar donde un año más el Dolby Theatre de Los Angeles ha vuelto a desplegar su alfombra roja para que los rostros más destacados del cine brillen en la noche más importante para Hollywood.

Jimmy Kimmel repite como presentador de la gala donde Oppenheimer, de Christopher Nolan, ha partido como la gran favorita entre los nominados con sus 13 candidaturas, seguida por Pobres Criaturas con 11 nominaciones y Los asesinos de la luna con 10.

Además, el cine español ha estado representado por La sociedad de la nieve, de J.A. Bayona, nominada a Mejor película internacional y a Mejor peluquería y maquillaje. Mientras que la española Robot dreams, de Pablo Berger, ha sido nominada a Mejor película de animación.

Esta noticia se irá actualizando en directo con los ganadores.

Mejor Actriz de Reparto

Da'Vine Joy Randolph - Los que se quedan

Mejor cortometraje animado

War is over! Inspired by the music of John and Yoko

Mejor película de animación

El chico y la garza de Hayao Miyazaki

Mejor guion original

Anatomía de una caída

Mejor guion original

American Fiction

Mejor maquillaje y peluquería

Pobres criaturas

Mejor diseño de producción

Pobres criaturas

Mejor diseño de vestuario

Pobres criaturas

Mejor película internacional

The Zone of Interest - Reino Unido

Mejor actor de reparto

Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Mejores efectos especiales

Godzilla minus one

Mejor montaje

Oppenheimer

Mejor cortometraje documental

The last repair shop

Mejor película documental

20 Days in Mariúpol

Mejor fotografía

Oppenheimer

Mejor cortometraje en acción real

The Wonderful Story of Henry Sugar

Mejor sonido

The Zone of Interest

Mejor banda sonora original

Oppenheimer

Mejor canción original

What was I made for? - Barbie