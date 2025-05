Kristen Stewart, muy dura contra la "falacia de mierda" en Hollywood para dirigir: "Una perspectiva tan masculina"

Kristen Stewart ha dado el salto detrás de las cámaras y lo ha hecho por la puerta grande: en el Festival de Cannes. La actriz, conocida por su carrera camaleónica y arriesgada, presenta con orgullo su ópera prima como directora, The Chronology of Water, que se estrena en la sección Un Certain Regard. El proyecto marca un punto de inflexión en su carrera y deja claro que no piensa seguir las reglas establecidas por la industria.

Antes del estreno, Stewart participó en una charla organizada por la ONG Breaking Through the Lens, dedicada "a impulsar la igualdad de género en el cine mediante apoyo financiero en fases críticas". Durante la conversación, Stewart fue especialmente crítica con las barreras que enfrentan quienes desean dirigir sin una trayectoria técnica previa, y especialmente siendo mujer.

"Existe esta falacia de mierda de que necesitas tener experiencia o cierta habilidad técnica, y eso solo sirve para proteger el negocio. Es una perspectiva tan masculina", afirma con contundencia. "Como si fuera algo difícil de hacer. Cualquiera puede hacer una película si tiene algo que decir".

La actriz, que ha hablado abiertamente sobre las dificultades que encontró para financiar The Chronology of Water, reconoció que lo más complicado fue precisamente conseguir el dinero necesario y mantener el compromiso: "es una inversión a largo plazo en cuanto al tiempo". Stewart confesó además que decidió alejarse del sistema estadounidense para poder sacar adelante su visión: "Me piré de América, ese hijo de puta, lo más pronto que pude". La película se rodó entre Letonia y Malta.

Para ella, lo esencial en el cine no pasa por acumular conocimientos técnicos. "No hay ningún nivel de aprendizaje o habilidad que sea determinante, eso es pura mierda", sentenció. "Si simplemente te sientes con la libertad de comunicarte y conectar con algo que quiere salir, una película saldrá de ti. No debería haber tardado tanto… Y no puedo esperar a la siguiente".

The Chronology of Water es una adaptación del libro autobiográfico de Lidia Yuknavitch, y sigue a la autora durante cuatro décadas en las que encuentra su voz a través de la escritura y su salvación en la natación, hasta convertirse en madre, profesora y una escritora contemporánea única. La actriz Imogen Poots interpreta a la protagonista, pues Stewart reconoce que no sintió que fuera "el papel adecuado" para ella, aunque no descarta interpretar y dirigir "pronto".