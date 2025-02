Karla Sofía Gascón, "agradecida de estar de vuelta" tras confirmarse que irá a los Oscar: Desapareció en medio de la polémica

Karla Sofía Gascón se ha convertido en la actriz del momento tras pasar de ser un actriz desconocida para muchos a acaparar todos los titulares después de protagonizar Emilia Pérez.

La actriz española ha estado desaparecida de la vida pública estas últimas semanas desde que se desatara la polémica al salir a la luz una serie de mensajes muy controvertidos que habría escrito en Twitter años atrás.

Ahora, se ha confirmado que Karla Sofía estará en los Premio Oscar donde contará con el apoyo de Netflix, después de que la plataforma se lo retirara en el momento que aparecieron estos problemas con ella.

Karla Sofía Gascón acudirá finalmente a los Premios Oscar en Hollywood, según 'Variety'

Gascón ha hablado con The Hollywood Reporter sobre cómo se siente con respecto a su reaparición: "No sé muy bien cómo me siento, pero estoy agradecida de estar de vuelta", afirma.

"Estoy agradecida con todos los que han creído en mí: con Netflix, la productora y mis compañeras. Podemos cerrar este hermoso y difícil camino que comenzó hace tres años", explica.

Karla Sofía se reencontrará en la gala con sus compañeras, Selena Gomez y Zoe Saldaña, quienes se han visto involucradas también en esta vorágine. De hecho, Saldaña ya ha hablado sobre cómo se enfrenta a este momento en el que todos estarán pendientes.

Karla Sofia Gascon, Jacques Audiard, Zoe Saldana y Selena Gomez en Cannes presentando Emilia Pérez

La cinta de Jacques Audiard ha sido de las más destacadas en todos los grandes premios de cine esta temporada siendo la cinta más nominada de los Premios Oscar 2025.

Karla Sofía Gascón compite por llevarse el Oscar a Mejor Actriz, siendo la primera mujer trans en ser nominada a esta categoría.