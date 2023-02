Goya 2023: Dónde ver cada una de las películas nominadas

Los Premios Goya 2023 ya han elegido a los nominados como cada año con lo mejor de la temporada del cine español. En esta 37º de edición, la ceremonia será conducida por los actores Antonio de la Torre y Clara Lago.

Gran número de películas, actores, directores o técnicos se encontrarán en la gala el próximo 11 de febrero en Palacio de Exposiciones y Congresos FIBES de Sevilla.

Si todavía no has visto cada una de las películas nominadas y eres de los que quieren llevar los deberes hechos antes de descubrir la nombrada Mejor Película, no te preocupes.

Te dejamos a continuación una lista en la que repasamos las películas más presentes en los Goya y te decimos dónde puedes verlas.

'Alcarràs'

Carla Simón está detrás de 'Alcarràs', una película que narra la historia de los Solé, una familia rural, que durante décadas se ha ganado la vida con las cosechas de verano de su huerta de melocotones en la localidad de Alcarràs. Hasta que un día, con la muerte del propietario de las tierras donde trabajan, todo cambia y hace tambalear el negocio familiar. La cinta la puedes encontrar en Movistar+.

'Alcarràs' ha conseguido un total de 11 nominaciones: Mejor Película, Actriz Revelación (Ana Otín), Mejor Dirección, una doble nominación a Actor Revelación (Albert Bosch y Jordi Pujol Dolcet), Guion Original, Mejor Sonido, Dirección de Producción, Mejor Montaje, Dirección de Fotografía y Mejor Dirección Artística.

'As Bestas'

Rodrigo Sorogoyen dirige y escribe 'As Bestas', película que puedes disfrutar ya en cines y que cuenta la historia de Antoine y Olga , una pareja francesa que se muda en una pequeña aldea del interior de Galicia. Allí convivirán con sus vecinos, con quienes surgirá un conflicto que hará que la tensión crezca hasta un punto de no retorno.

'As Bestas' es la máxima nominada del año con un total de nada más y nada menos que 17 nominaciones: Mejor Película, Actor Protagonista (Denis Menochet), Actriz Protagonista (Marina Foïs), Guion Original, Mejor Dirección, Mejor Actriz de Reparto (Marie Colomb), una doble nominación a Mejor Actor de Reparto (Diego Anido y Luis Zahera), Mejores Efectos Especiales, Música Original, Mejor Sonido, Dirección de Producción, Mejor Montaje, Diseño de Vestuario, Dirección de Fotografía y Mejor Maquillaje y Peluquería.

'Cinco lobitos'

Dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y protagonizada por Laia Costa, 'Cinco lobitos' relata la historia de Amaia, una mujer que acaba de ser madre que con la ausencia temporal de su pareja, decide regresar a casa de sus padres a un bonito pueblo costero del País Vasco. Allí Amaia se dará cuenta de que a pesar de haber sudo madre sigue siendo hija. Además de encontrarla de nuevo en algunos cines, la tienes también disponible en las plataformas HBO Max, Movistar+ y Filmin.

La cinta tiene un total de 11 nominaciones y se puede hacer con el Goya a: Mejor Película, Dirección Novel, Actriz Protagonista (Laia Costa), Actriz de Reparto (Susi Sánchez), Actor Revelación (Mikel Bustamante), Mejor Guion Original, Actor de Reparto (Ramón Barea ), Mejor Sonido, Mejor Dirección de Producción, Mejor Montaje y Mejor Dirección de Fotografía.

'La maternal'

Pilar Palomero está al frente de 'La maternal', una película que cuenta la historia de Carla, una joven de 14 años embarazada que vive en riesgo de exclusión social que ingresa en 'La Maternal', un centro de acogida donde convivirá con otras menos que se encuentran embarazadas en su misma situación social. Juntas con sus bebés deberán de enfrentarse a un nuevo mundo para el que no les ha dado tiempo a prepararse. Por el momento la producción no está disponible en ninguna plataforma de streaming pero todavía la puedes encontrar en algunos cines.

'La maternal' se puede hacer con el Goya a: Mejor Película, Actriz de Reparto (Ángela Cervantes) y Mejor Dirección.

'Modelo 77'

La película de Alberto Rodríguez Librero está protagonizada por Miguel Herrán y Javier Gutiérrez. 'Modelo 77' nos transporta a Barcelona en 1977, concretamente a la Cárcel Modelo y narra la historia de Manuel, un joven contable que es encarcelado en la famosa cárcel barcelonesa por cometer un desfalco.

Una vez allí, compartirá celda con Pino, un preso que como muchos otros forma parte de un grupo de presos que se están organizando para exigir una amnistía. Esto solo será el comienzo de una lucha por la libertad que hará tambalear el sistema penitenciario español de la época. La puedes encontrar a partir del 10 de febrero en Movistar+.

La ficción es la segunda mayor nominada y es que 16 son las noinaciones a las que compite además de Mejor Película: una doble nominación a Mejor Actor Protagonista (Javier Guitierrez y Miguel Herrán),Mejor Actor de Reparto (Fernando Tejero, Jesús Carroza) Mejor Dirección, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor diseño de Vestuario, Mejor banda sonora Original, Mejor Sonido, Mejor Fotografía, Mejores Efectos especiales, Mejor Guión Original, Mejor Dirección de Arte y Mejor dirección de Producción

Otras películas nominadas

Ya conocemos dónde se pueden ver todas y cada una de las cintas nominadas al Goya a Mejor Película. Sin embargo, hay muchas otras que han arrasado y han sido nominadas en diferentes categorías.

Como 'Mantícora', la producción dirigida por Carlos Vermut y que cuenta la historia de Julián es un exitoso diseñador de videojuegos que vive atormentado por un oscuro secreto. 'Mantícora' está nominada en las categorías de Mejor Dirección, Mejor Guion Original, Mejor Actor Protagonista (Nacho Sánchez) y Mejor Actriz Revelación (Zoe Stein). El filme sigue disponible en algunos cines y a partir del 11 de febrero la podrás encontrar en Movistar+.

Por otro lado, la producción de Atresmedia Cine, 'Los renglones torcidos de Dios', está de enhorabuena pues puede hacerse con un total de 6 estatuillas, entre ellas: Mejor Actriz Protagonista (Bárbara Lennie), Mejor Guion Adaptado, Mejor Música Original, Mejor Dirección de arte, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Maquillaje y Peluquería. Puedes encontrarla ya en Netflix

Póster de 'Los renglones torcidos de Dios' | Warner Bros.

También 'Cerdita', la reivindicadora película dirigida por Carlota Pereda, ha agrupado un total 6 nominaciones: Mejor Dirección Novel, Mejor Guion Adaptado, Mejor Actriz de Reparto (Carmen Machi), Mejor Actriz Revelación (Laura Galán), Mejor Dirección de Producción y Mejor Maquillaje y Peluquería. 'Cerdita' estará disponible en Filmin a partir del 16 de febrero

Así mismo el director Santiago Mitre puede estar satisfecho con su cinta 'Argentina, 1985', que ha sido nominada a los OScar y al Goya por Mejor Película Iberoamericana y puede verse en Prime Video.