El enfado de Tom Hanks junto a su mujer Rita Wilson en la alfombra roja de Cannes

Wes Anderson ha presentado en la 76 edición del Festival de Cannes su última película, 'Asteroid City'. Su nueva película que cuenta con un reparto de lujo con grandes estrellas de Hollywood como: Scarlett Johansson, Tom Hanks, Margot Robbie, Tilda Swinton, Adrien Brody, Bryan Cranston, Edward Norton, Steve Carell o Willem Dafoe, entre muchos otros.

Gran parte del casting estuvo acompañando al director en el estreno de la cinta donde pudimos ver sobre la alfombra roja a Scarlett Johansson, Adrien Brody o Tom Hanks junto a su mujer Rita Wilson, quien también aparece en el filme.

Pero hubo un momento que protagonizó el matrimonio de Hollywood antes de posar ante los fotógrafos que está siendo muy comentado. Y es que, los fotógrafos presentes han captado a Tom Hanks junto a Rita Wilson en un tenso momento junto a un hombre que estaba en la alfombra roja y se entiende era uno de los trabajadores del evento.

Las fotos recogidas por varios medios como 'Page Six' podemos ver a Tom Hanks con gesto muy serio mientras señala con el dedo al hombre. No se sabe exactamente qué es lo que pasó para que el tuvieran este desencuentro pero varios medios, como el citado anteriormente, se han puesto en contacto con el representante del actor aunque no han recibido ninguna respuesta.

Tom Hanks y Rita Wilson en la presentación de la película de Wes Anderson, 'Asteroid City', en el Festival de Cannes | Getty

Aún así, parece que fue algo del momento ya que minutos después pudimos ver a Rita Wilson y Tom Hanks muy contentos posando ante los paparazzi, como puedes ver en el vídeo de arriba de la noticia.