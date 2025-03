¿Por qué iba en chándal? El look con sudadera de Adam Sandler en los Oscar por el que ha terminado abandonando la gala

Durante la gala de los premios Oscar se han podido ver a las estrellas de la industria posando con sus mejores estilismos, pero a quien no hemos podido ver sobre la alfombra roja es al actor Adam Sandler, quien posteriormente ha protagonizado un momentazo durante el monólogo de apertura de Conan O'Brien.

"Para una noche tan prestigiosa, es importante que todos estén vestidos apropiadamente", comienza diciendo O'Brien. Pero al mirar al público, el comediante centró su atención en el llamativo look de Sandler, quien vestía una sudadera con capucha azul claro,pantalones cortos de baloncesto, calcetines blancos y zapatillas deportivas.

El atuendo de Adam Sandler en los Oscar 2025 | Reuters

No es la primera vez que vemos al actor vestir con este estilo de ropa informal en momentos importantes como premieres o galas. Parece que Sandler prefiere apostar por la comodidad y la sencillez antes que por la etiqueta habitual que exigen muchos de los eventos glamurosos de la industria.

Entonces O'Brien ha preguntado al actor en directo: "¿Qué llevas puesto?", para bromear después diciendo que parece "un tipo que juega al póquer a las dos de la mañana", a lo que el actor responde alzando la voz con aparente indignación: "¡Nadie pensó en lo que llevaba puesto hasta que lo mencionaste!".

En un tono más serio, Sandler defiende su estilo: "Me gusta mi aspecto porque soy una buena persona. No me importa lo que llevo puesto o lo que no".

"¿Mis elegantes pantalones cortos de gimnasia y mi sudadera mullida te ofendieron tanto que tuviste que burlarte de mí delante de mis compañeros?", añade a continuando el actor.

Acto seguido, amenaza con abandonar la gala debido a las burlas, lo que obliga a O'Brien a disculparse en medio de las risas del público. Aunque el momento parece espontáneo, todo apunta a que forma parte del guion del monólogo de apertura.

Sin embargo, pudo haber sido interpretado como una indirecta a lo que ha sucedido recientemente en la Casa Blanca entre Trump y el líder ucraniano Volodymyr Zelensky, quien también se caracteriza por vestir con uniforme en vez de llevar traje para las reuniones y eventos oficiales.

Al final, Sandler lanza una última broma: "Estáis todos invitados a uniros a mí para un partido de baloncesto de cinco contra cinco", dice, provocando carcajadas entre el público. Pero antes de marcharse, el actor afirma que "tiene una cosa más" que añadir, acercándose a su amigo Timothée Chalamet para exclamar: ¡Chalamet!".

Pero Sadler no ha sido la única víctima de O'Brien. El comediante no ha dudado en lanzar varias pullas sobre los polémicos tuits de Karla Sofía Gascón, quien se encontraba entre el público al haber sido nominada a Mejor Actriz Principal por Emilia Pérez.