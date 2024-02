David Bisbal revela qué le parece Zorra y da un consejo a Nebulossa para Eurovisión

En el mejor momento de su carrera, David Bisbal ha arrasado con su versión de Mi gran noche en la gala de los Goya este sábado en Valladolid.

Una noche en la que, además de derrochar arte sobre el escenario y amor con su pareja Rosanna Zanetti, coincidió con el dúo Nebulossa, que tras la polémica desatada por la elección de su canción Zorra para representar a España en el próximo festival de Eurovisión han reaparecido con una gran sonrisa en la noche del cine español.

Si hace unos días el almeriense reconocía que todavía no había escuchado el tema ganador del Benidorm Fest, ahora el triunfito "ha hecho los deberes" y ha revelado qué le parece Zorra:

"Me ha gustado mucho el sonido de la canción, la verdad me ha gustado muchísimo", asegura. "Le voy a recomendar que no se ponganerviosa, porque en este tipo de concursos da igual quedarte en primera posición, segunda o la vigésima. Lo que importa es que tú te sientas feliz y a gusto y espero que ella, de verdad, que disfrute de verdad", ha añadido confesando el consejo qué le daría a María Bas, voz de Nebulossa.

Tratándose de la noche de los Goya, imposible no preguntar a Bisbal si se imagina dando el salto a la interpretación y siendo nominado a los premios más importantes del cine español. Algo que, como confiesa con una sonrisa, no se le ha pasado por la cabeza, aunque no oculta que "si sucede sería algo grandioso".

Y es que aunque cree que una su vida no daría para una serie como la de Julio Iglesias, "no sería interesante la verdad", no cierra la puerta a probar suerte como actor: "Hace unos años nosotros hicimos una serie de videoclips con Kike Maíllo. Y pude estar con María Valverde, con Bárbara Goenaga, con un montón de actores y de actrices que me ayudaron mucho. Recuerdo que, claro, yo no tenía ni idea. Y me lo pasé espectacular porque para mí era algo nuevo y fui a disfrutar", recuerda.