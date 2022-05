"El 'chanelazo' es posible": Chanel y 'SloMo', favoritas entre los fans de Eurovisión no solo en España

Las galas de la 66 edición del Festival europeo de Eurovisión celebran en el estadio olímpico de la pintoresca Turín, ciudad a los pies de los Alpes pero al caer la tarde la vida estalla en otro punto, en el "Eurovillage" instalado en el Parque del Valentino turinés.

La zona, con frondosas arboledas y amplias explanadas de hierba, se convierte en un hormiguero de seguidores que acuden a disfrutar de un rato de conciertos, charloteo, unas cervezas y sobre todo para conocer a otros aficionados y hacer pronósticos.

¿Quién se llevará el Micrófono de Cristal el sábado? Como es natural, cada uno barre para casa pero todos están entusiasmados con una de las apuestas más movidas de este año, 'Slomo', de la española Chanel.

"Apoyamos a Chanel porque tiene posibilidad de ganar y esperemos que lo haga", pronostica Filippo, un toscano enamorado de España que pasa la tarde a la sombra de un árbol, escapando del sol.

Entre la marabunta de seguidores, llegados de todos los rincones del continente europeo, destacan cinco pelucones naranjas en formato inflable. Son el neerlandés Patrick y sus amigos, desde hace décadas entregados a la causa eurovisiva.

"Me encanta Chanel, es increíble la forma que tiene de cantar y moverse de ese modo al mismo tiempo", exclama, mientras el resto de sus amigos asienten, cerveza en mano, y cantan "Eres tú" de Mocedades para demostrar que, en este tema, son unos expertos.

Christian es noruego, se le nota a la legua, y aunque apuesta por las candidatas de Austria y Chipre, quizá dos de las propuestas más discotequeras, cree que Chanel es "vibrante" y sueña con un festival en alguna ciudad española, como Barcelona (nordeste).

Naturalmente, más claro lo tiene Pedro, un valenciano que cree que el éxito está garantizado: "Creo que sí que va a haber chanelazo", prevé entusiasta, apuntando de paso que el sábado habrá "muchas baladas" que harán destacar los ritmos latinos de 'Slomo'.

Y asegura que en todos los grupos de Whatsapp que comparte con fanáticos de otros países, el nombre de Chanel se repite sin cesar.

Martina y Matteo son dos jóvenes turineses que disfrutan de la música en el Parque del Valentino. Para ellos los ganadores son el dúo italiano, Mahmood y Blanco, pero a la española le reservan la segunda posición: "Es muy brava", concede ella.

El entusiasmo también se percibe en la concurrida sala de prensa del concurso, poblada también por "streamers" imbuidos en maratonianos directos desde sus teléfonos móviles.

El periodista Marius Looijmans, de la televisión holandesa Shownieuws, cree que "es la mejor propuesta de España en años" y que estará entre las cinco mejores.

"Sus fortalezas son sus bailarines y su voz, que es increíble a pesar de no parar. Su look también lo es, sus caderas se mueven de manera impresionante. Como debilidad solo veo que quizás para una parte de Europa sea demasiado gay. No sé cómo lo recibirá el público heterosexual, especialmente las mujeres", opina.

William Lee Adams, de Wiwibloggs, es tajante: "Cuanto más lo veo, más me gusta. Cada vez descubro algo nuevo. Quizás los españoles lo han escuchado ya muchas veces y están acostumbrados a estos sonidos y a este tipo de producción, pero para mí como británico, siempre escuchando divas pop anglosajonas, es un soplo de aire fresco", celebra.

Menos optimista es el cofundador de la web ESC Younited, el alemán Matthias Friedrichs, pues cree que "hay una posibilidad remota" pues dependerá del jurado: "No creo que tenga problemas con el televoto", asiente.

