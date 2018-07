Series inglesas y americanas en inglés y con subtítulos

Alberto Rey nos descubre en su blog Asesino en Serie la ficción británica 'Silk': "Me gusta 'Silk'. Me parece que es todo lo que una serie de abogados y juicios británicos tiene que ser. Cubre el hueco que las ficciones legales norteamericanas no pueden llenar".



En cambio, Quinta Temporada se adentra en el mundo del subtitulado, con un reportaje en el que han hablado con tres traductores aficionados que nos descubren cómo es el trabajo altruista que realizan.



El blog Seriously lleva la cuenta atrá para el regreso más esperado del verano: 'breaking Bad'. "La quinta temporada será la temporada más larga y con mayor presupuesto, donde la AMC ha dado plena libertad para cerrar esta obra maestra de la televisión como se merece".



"Hannah, Marnie, Jessa y otras chicas del montón". Con este título-homenaje a Almodóvar el blog Crítico en Serie nos presenta 'Girls', la serie de HBO que ha revolucionado la cadena. "Cualquiera de sus diálogos podría tener lugar en un barrio de moda de cualquier gran ciudad y casi cada frase que sale de la boca de Hannah es una genialidad".



TeleDiaria se coló en la gala final de El Número Uno, celebrada anoche. Para conocer todos los entreijos de un programa en directo como éste, nada mejor que leer el post dedicado a la final.