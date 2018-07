'Refugiados', la serie que adelanta el futuro de la ficción española

"Europa siente que si esta puerta se abre no solo es para España, sino para Europa. Que BBC haya apostado por producir con alguien que no sea americano es un gran paso adelante", recoge Natalia Marcos en El País tras la rueda de prensa en la que Atresmedia presentó a los medios su nueva ficción.



Este jueves llega 'Refugiados', la primera coproducción española con la cadena BBC. Será en una estreno multicanal en Atresmedia: a partir de las 22:30 horas, los espectadores podrán disfrutar del estreno de la serie en laSexta, Antena 3, Neox y Nova.



"Ocurra lo que ocurra, que esta serie exista es ya un triunfo enorme. Da gusto ver esa casa (¡una casa real!), esos exteriores y a esos actores que, quizá por no ser estrellas quemadas, quizá por no tener tics de actor televisivo español, yo me los creo más", escribe Alberto Rey en el blog Asesino en Serie.



"Pero, no nos equivoquemos. Por mucho que la nueva serie de laSexta se haya adaptado a dichos cánones internacionales para tener más posibilidades de éxito fuera de nuestras fronteras, 'Refugiados' es española. Sí, señores, ESPAÑOLA", sentencia Juanma Fernández de Bluper.



"Una serie técnicamente superior a los productos nacionales que supone un empujón muy importante de la industria española. 'Refugiados' supone una fuerte declaración de intenciones de Atresmedia sobre su compromiso por crear un sello de calidad propio en la ficción de laSexta", recoge Alfredo L. Zamora en Cien Megas.



Para Marina Such, de Vaya Tele, hay momentos de la serie que "recuerdan no sólo a 'Los 4400', sino a 'Les revenants' y hasta a series de ciencia ficción de BBC como 'Outcasts' (y a otras historias de viajes en el tiempo), pero en su arranque, 'Refugiados' traza su camino con bastante rapidez. La gracia va a estar no sólo en descubrir si hay algún tipo de plan maestro detrás de la llegada de todas esas personas desde el futuro, sino en ver cómo los secretos de los personajes impulsan otras tramas".



"'Refugiados' me ha parecido una gran serie de ciencia ficción. Hay que ser sincero y admitir que le cuesta arrancar, eso si, una vez que coge velocidad no quieres que termine nunca", reconoce Javier Riestra en su blog.



"Desde los primeros minutos de ‘Refugiados’, nos damos cuenta de que estamos ante algo diferente; por lo menos, ante algo que nunca habíamos visto en la ficción de nuestro país", escribe Ricardo Lamperez en Loving Series.



En el blog Solo veo HBO advierten: "si os gustan las series futuristas, con invasiones, viajes en el tiempo y muchos interrogantes, esta es la vuestra". Y el blog Series on day reconoce que "Su inicio es tan brutal como sorprendente, dejando claro que esta va a ser una serie que dará mucho que hablar".