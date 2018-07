Lo que opina la crítica...

'La Noria' gira y gira en los periódicos. En el diario 'El Mundo' dos columnas se hacen eco de la polémica suscitada por la pérdida total de anunciantes del

programa de Telecinco. "No estamos ante el problema puntual de un programa, sino que éste es el síntoma del hartazgo de gran parte de la sociedad con el modelo de negocio de la cadena en que se emite", se puede leer en la tribuna de opinión del sábado titulada del periódico "La telebasura empieza a pagar por sus abusos".



Javier Memba escribe en la página de comunicación de 'El Mundo': "Las audiencias han hecho oír su indignación en las redes sociales, los anunciantes se han marchado del programa. Pero ese modelo del todo vale es la pauta en una buena parte de la programación de la cadena. ¿Qué pasará ahora?", se pregunta.



Con su particular humor, Ferrán Monegal escribe en 'El Periódico' sobre el programa de Telecinco: "Es un movimiento natural: los gladiadores defienden su

soldada y sobre todo defienden la existencia de la pista circense que les da popularidad y visibilidad".



Pero no toda la televisión 'gira' al mismo son. El blog de 'La Información' sobre televisión felicitan a la serie 'Amar en tiempos revueltos' por sus 1.500

capítulos. "Iker Jiménez debería abrir un 'expediente X' en 'Cuarto Milenio' sobre el colosal éxito de esta producción que no conoce la palabra desgaste,

gana a Sálvame durante la franja en que coinciden y encima es el espacio más visionado en RTVE a la Carta (200.000 descargas diarias)".



La serie 'Once Upon a Time' está arrasando en audiencias en Estados Unidos. En el blog 'VayaTele' ya están atrapados por este cuento de hadas: "Pocos estrenos de esta temporada han llamado mi atención. (...) ninguno de ellos me había atrapado, fascinado y enganchado como lo ha hecho 'Once upon a time', la serie de ABC que nos transporta a un mundo fantástico de cuentos de hadas. Y si encima de ser buena serie y gustarme, está teniendo buena audiencia y no debo temer su cancelación, ya no puedo estar más contento".