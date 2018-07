Ganas de ver la nueva temporada de 'Juego de Tronos'

Internet se encuentra en plena ebullición con los poco más de 2 minutos que circulan por la Red como adelanto de la segunda temporada de 'Juego de Tronos'. La superproducción de HBO ya causó gran expectación con su estreno la pasada temporada televisiva (sí, no ha pasado ni un año desde que arrancó), que los blogueros ya están ansiosos por ver más de la nueva temporada.



"Sí, porque 'Game of Thrones' es espectacular (maravillosa, me he emocionado al verla), pero tan fascinante como esos diez episodios que nos esperan son los meses previos al estreno, en los que vamos montando poco a poco el puzzle", escriben en el portal TodoSeries.



En Quinta Temporada, el blog de televisión de 'El País', ya han echado un primer vistazo a la segunda temporada de 'Juego de Tronos': "Se multiplican los

escenarios donde discurre la historia y aumentan los personajes (en los próximas semanas hablaremos de los numerosos fichajes de la serie)".



Aquí os dejamos con el 'teaser' para que podáis opinar:



Pero no solo de tronos viven los blogs. La miniserie 'American in Primetime' centra la crítica de hoy del portal VayaTele. La miniserie documental de la PBS cuenta cómo ha cambiado la ficción televisiva estadounidense desde los años 50. "En casi todos los casos, el episodio empieza utilizando una serie reciente como ejemplo inicial de ese arquetipo y su desarrollo y luego se remonta al momento en el que la televisión se empezó a popularizar en Estados Unidos y empezó a crear las primeras series, que es la década de 1950". Una interesante reflexión sobre cómo ha cambiado la televisión en muy pocos años.



Rosa Belmonte ('ABC') dedica su último post al estreno de ayer en Cuatro, 'El Comecocos'. "No tengo muy claro por qué 'El Comecocos' se llama "Comecocos" (¿porque comen el coco hablando?). Por qué un símbolo de las primeras maquinitas (las que presuntamente, junto a la tele, han impedido el normal desarrollo cognitivo de la gente) es la referencia de un programa dedicado a la palabra".