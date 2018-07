La ficción arrasa

Tal y como titula esta noticia de 'El País', la televisión de nuestro país está "en brazos de la ficción". El artículo hace un recuento de este género que vive una nueva 'edad de oro' a nivel nacional. Así lo recoge el último estudio de EGEDA. "Hay más proyectos. Y es que esta temporada tampoco hay quien pare al género con más proyección junto a los concursos".



'Polseres Vermelles' es una de estas series que refuerzan a la ficción nacional. La cadena ABC ha comprado los derechos de emisión para Estados Unidos. Antes, la cadena TNT estrena esta noche la serie catalana a nivel nacional. '[[LINK:EXTERNO|||http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/asesinoenserie/2011/12/05/pulseras-rojas.html|||Asesino en Serie]]' lo recoge en su último post: "A veces es difícil distinguir dónde termina la ternura y empieza la cursilería. Lo que escribe Albert Espinosa es un buen ejemplo de ello. ¿Repipi redomado o maestro de lo sentimental? En cambio, distinguir una buena serie de una mala es más sencillo. Y mucho menos subjetivo. 'Pulseras Rojas', la serie de Espinosa y Pau Freixas es una buena serie. Y no, no es cursi".



Otro blog que remite a este estreno es 'Chica de la Tele': "Todo un fenómeno que, según nos contaba su director, Pau Freixas, ha logrado demostrar que la juventud está implicada en los problemas de la sociedad mucho más de lo que imaginamos y que tienen interés por cuestiones más profundas que los videojuegos de guerra y las películas de acción y sexo".



En 'Quinta Temporada' recuperan un clásico de la pequeña pantalla que marcó un antes y un después en la calidad de la ficción televisiva: 'Lost'. En el post "La sombra de 'Perdidos' es (muy) alargada", Miriam Lagoa recoge todas las referencias a esta mítica serie que se encuentran en los éxitos televisivos del momento, como 'Once Upon a Time' o 'Fringe'. Un post altamente recomendable para los 'losties'.