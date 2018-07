La estela de Tu Cara Me Suena

"Hace años ya que se emiten concursos musicales varios, pero ayer había ambiente de final". Charo Morais dedica su último post de 'Tedeté' al programa revelación de la temporada: Tu Cara Me Suena. "A eso ha llegado Tu Cara Me Suena, en principio, un programa simplón, más blanco que Pepiño, y que ha sido la revelación de la temporada. Sí, un tanto moñas, y con su realización regulera, pero que ha logrado superar un difícil punto de partida: el no. El escepticismo ante lo que parecía una vuelta al pasado un tanto casposa".



Los canales de Mediaset aprovechan el éxito de Tu Cara Me Suena para emitir, el miércoles, la sesión que grabó Santiago Segura con Anne Germain para 'Mas Allá de la Vida'. Cuatro cambia su plan y estrena hoy 'El líder de la manada' con la participación de Angy. Así lo confirma el portal Vertele: "Después de "sufrir" el éxito que Antena 3 ha cosechado gracias a Tu Cara Me Suena, Mediaset quiere aprovechar la ola y "sacar tajada" del tirón mediático de sus concursantes".



"Tanto Telecinco como Cuatro han configurado sus planes de programación para dar preferencia a las emisiones del 'Más allá de la vida' con Santiago Segura (segundo clasificado del concurso de Antena 3) y al 'Líder de la manada' con Angy Fernández (la ganadora final de Tu cara me suena), que se emitirá esta misma noche".



En 'Quinta Temporada' se han sincerado... mucho. El último post publicado en el blog de 'El País' confiesan cuales son los personajes más cargantes de las series (a su parecer, que conste). "Hay personajes que nacen para ser cargantes, otros te los encuentras por el camino. No nos referimos a los malvados, que son imprescindibles y casi siempre los más interesantes. Hablamos de aquellos a los que casi nos obligan a querer pero que al final terminamos odiando".