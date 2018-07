'Weeds' da la enésima vuelta de tuerca en su temporada final

La séptima temporada nos dejó a Nancy Botwin con un punto de mira que apuntaba a su frente. Se oía un disparo y acto seguido, fundido a negro. No creíamos que la matriarca-traficante pudiera resulta herida. Pero sí. Nancy recibe un balazo en la cabeza y todo se desmorona en el inicio de la octava temporada.



¿Quién puede ser el culpable? Desde luego no le faltan enemigos a los Botwin, especialmente a Nancy, así que cualquiera podía ser el que apretara el gatillo. De entre la larga lista de posibles candidatos los guionistas han decidido mirar hacia atrás y recuperar a Tim Scottson, hijo de Peter, segundo marido de Nancy. Agrestic, una vez más, vuelve. El hijo pequeño de Peter Scottson ha crecido y quiere vengar a su padre, agente de la DEA, y muerto por culpa del círculo de Nancy.



Todos se toman la tragedia de ver a Nancy postrada en la cama de un hospital de forma muy peculiar. Sus hijos, Shane y Silas, no parecen estar muy alterados por lo sucedido. Lo mismo con su hermana, Jill, que afirma que si Nancy vive es "porque Dios no existe". El único que se preocupa realmente de lo que está ocurriendo es el pobre Andy, siempre a las órdenes de Nancy hasta cuando está inconsciente.



A pesar de que esté herida, está claro que no tardará mucho en despertar. Y quién sabe, lo mismo le da tiempo a preparar un último golpe antes de que la serie despida para siempre. Si por algo se ha caracterizado 'Weeds' es por ofrecer siempre el penúltimo giro, la sorpresa guardada en la manga. Y el opening de la octava, recuperando la sintonía original, ha sido una de ellas.



A pesar de la vorágine argumental a la que ha estado sometida, 'Weeds' ha sobrevivido a tres temporadas en Agrestic, dos en México, una al estilo road movie y otra ambientada en Nueva York. Y con altos y bajos, siempre ha salido a flote, retorciendo aún más la cuerda y volviéndose una serie cada vez más loca, más ilógica, pero desde luego, única.



Da igual lo que haga 'Weeds' a partir de este momento. Los que hemos llegado a la octava temporada hemos firmado un pacto y seguiremos hasta el final. Pase lo que pase. Conocimos a Nancy en Agrestic y la seguiremos hasta su última batalla.