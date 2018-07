El verano es tiempo de series en el cable americano

Junio: 'Dexter' se despide para siempre y 'The Killing' resucita

Las cadenas de cable saben tratar muy bien a sus espectadores. Es el caso de AMC que prepara el regreso de 'The Killing' para el próximo 2 de junio (después de que se salvara en el último momento tras ser cancelada al final de la segunda temporada).



Por su parte ABC tiene doble estreno el 3 de junio: por un lado 'Mistress' (protagonizada por Alyssa Milano y que fue una de las apuestas fuertes en los upfronts del año pasado) y que al final ha quedado relegada a una temporada corta de 13 capítulos. Por otro lado, la filial ABC Family estrena 'The Fosters', un drama teen que narra las dificultades de jóvenes que han sido adoptados. Ese mismo día también llega a MTV 'Teen Wolf' con su tercera temporada. TNT estrena el 9 de junio la tercera temporada de 'Falling Skies' y tres días después, el 12 de junio, vuelven al canal USA Network dos de sus series más destacadas: 'Royal Pains' y 'Necessary Roughness' con su quinta y tercera temporada respectivamente.



El 11 de junio es un día importante para ABC Family: se estrena la cuarta temporada de su ficción emblema, 'Pretty Little Liars' y ese mismo día vuelve 'Twisted', serie de misterio facilón que Jenifer Lopez ha producido para ABC Family y cuyo piloto se estrenó con escaso éxito el pasado mes de marzo.



El 16 de junio se produce uno de los estrenos más esperados en HBO: comienza la sexta temporada de 'True Blood', que tendrá dos capítulos menos que los doce habituales. El otro gran estreno del mes de junio tiene lugar en Showtime, ya que ‘Dexter’ se despide para siempre con su octava temporada, que comienza el 30 de junio y que promete ser un fin de serie épico.



Lifetime acoge el 23 de junio el regreso de Marc Cherry (creador de 'Mujeres Desesperadas') a la televisión. Se trata de su nuevo proyecto 'Devious Maids', que trata sobre un grupo de asistentas latinas en Beverly Hills con toques de misterio. La serie cuenta en la producción con Eva Longoria.



Julio: vuelve 'The Newsroom'

El 14 de julio llega otro de los regresos más destacados con la segunda temporada de 'The Newsroom', escrita y creada por Aaron Sorkin y una de las ficciones más aclamadas del año pasado. USA Network estrena el 16 de julio la cuarta temporada de 'Covert Affairs' y la tercera de 'Suits', dos series de poca calidad pero con buenos resultados de audiencia para la cadena de cable.



Agosto: adiós a 'Breaking Bad'

AMC también tiene en agosto dos grandes estrenos: el sábado 3 de agosto arranca la tercera temporada de 'Hell On Wheels', serie que ha contado con el apoyo del público desde que comenzó. Pero el gran estreno de la cadena llega el 4 de agosto, día en el que comienza la segunda parte de la quinta y última temporada de 'Breaking Bad', una de las mejores series de los últimos años que dice adiós para siempre tras sus ocho últimos episodios.