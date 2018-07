¿Van a cancelar mi serie favorita? (Parte I)

ABC: Solo los estrenos 'Revenge' y 'Suburgatory' han conseguido salvar los muebles

De la batería de estrenos que presentó ABC para 2011-12 ya se han caído cuatro de su parrilla ('Pan Am', 'Work It', 'Man Up' y 'Charlie’s Angels'). Las series veteranas le han funcionado bastante mejor que sus estrenos, de los que sólo 'Revenge' y 'Suburgatory' han funcionado en sus respectivas franjas horarias.



Cancelación segura: 'Body of Proof'. La serie protagonizada por Dana Delany tuvo datos mediocres en su primera temporada pero este año, durante su segunda temporada, el bajón que ha experimentado ha sido notable y en demográficos apenas supera el punto en público entre 18 a 49 años, frente a los más de dos puntos que consiguió en la temporada pasada.



Cancelación probable: 'The River' y 'Missing'. Eran dos de los estrenos más potentes para la midseason del canal, pero ninguno de los dos ha logrado convencer a la audiencia. 'The River' se despidió el pasado 20 de marzo con una cifra por debajo de los 4 millones de espectadores, insuficientes para conseguir la renovación. 'Missing', protagonizada por Ashley Judd, bajó en su segundo capítulo un 25% con respecto a la premiere. También hay dudas con 'GCB', otro estreno de la midseason.



CBS: la network que se lo puede permitir todo

A CBS le va tan bien que no ha querido esperar a mayo para renovar hasta 11 series de su parrilla, entre ellas 'The Good Wife', 'CSI' o el estreno 'Person Of Interest'. Es la network con más espectadores y se puede permitir cancelar series con datos decentes, que en otra cadena supondría renovación asegurada, para incluir nuevos pilotos durante la temporada 2012-13.



Cancelación segura: 'A Gifted Man' se estrenó en viernes, y como tal se ha movido en datos bajísimos, superando a duras penas el punto en los demográficos. Todos los medios y blogs internacionales la dan por cancelada. Sobre 'Unforgettable' también planea la sombra de la cancelación, ya que la audiencia total en espectadores es buena (por encima de los diez millones) pero tiene en su contra datos muy bajos en público entre 18 a 49 años y una bajada constante desde su estreno en septiembre.



Cancelación probable: 'CSI Miami' y 'CSI NY'. Son las grandes canceladas desde hace varios años, pero lo cierto es que siempre terminan por sobrevivir y salvarse de la quema, aunque este año lo tienen más difícil, sobre todo la versión Nueva York. Otras que suenan como posibles canceladas son la comedia de estreno 'Rob' y la veterana 'Rules of Engagement'.

