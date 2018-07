'True Blood': ¿una serie en la que sólo hay escenas de sexo?

La quinta temporada de 'True Blood' demuestra con creces que la serie vampírica está en plena forma. Todas las tramas que se presentan en el primer capítulo de la temporada logran darle un giro más a cada personaje. ¿Hay escenas de sexo? Sí. ¿Ocupan una mínima parte del episodio? También. Es innegable que el sexo y el erotismo han sido dos de las armas maestras de 'True Blood' desde el inicio de la serie. Pero de ahí a simplificar hasta la mínima expresión su aporte televisivo hay un largo trecho.



¡¡Cuidado!! SPOILERS

El ritmo narrativo de 'True Blood', una de sus señas de identidad, suele contener 24 horas ficcionadas por episodio. El 5x01 comenzó, como no podía ser de otra manera, con Sookie llorando la muerte de Tara a manos de Debbie, mujer lobo y novia de Alcide. Tanto Sookie como Lafayette están desesperados y sin saber qué hacer. Ni Bill ni Eric acuden a su rescate por el desprecio que les ha hecho la rubia de Bon Temps. ¿Qué se puede hacer con el cuerpo aún caliente de Tara? Convertirla en vampiro. Y quién mejor que Pam, la gran Pam, para que sea su creadora.







Después de unos segundos de incertidumbre y de frases legendarias de Pam vestida con un chándal de color amarillo (una secuencia impagable y simbólica del peculiar humor de 'True Blood'), Tara resucita de la tierra convertida en vampiro. Fin del capítulo y el enésimo cliffhanger en 'True Blood', que cierra todos sus episodios a golpe de tensión dramática.



Interesante también ha sido la huída de Bill y Eric tras otorgar la muerte verdadera a la antigua jefa de la Autoridad. Un personaje nuevo, la hermana de Eric, les ayuda a escapar pero en el último momento los secuestra el nuevo jefe de la Autoridad Vampírica. El personaje estará interpretado por Christopher Meloni ('Law & Order'), al que todavía no hemos podido ver en pantalla.



También nos hemos quedado sin disfrutar del resucitado Russell Edgington, pero por lo poco que hemos visto, su venganza será sangrienta y cruenta. Habrá, por lo tanto, dos villanos en esta temporada, el nuevo jefe de la autoridad y el cabeza pensante de los hombres lobo, cuya manada está descabezada desde que Alcide asesinó a Marcus, su antiguo líder.



Jessica y Jason Stackhouse son una pareja adorable. Ahora las tornas han cambiado para el hermano de Sookie y no es él quién lleva las riendas de la relación. Jessica quiere morder todos los cuellos que se le antoje sin dar explicaciones a su novio. Además, el hermano de Sookie tiene que lidiar con Steve Newlin, el líder del campamento religioso, que se ha convertido en vampiro y que está enamorado de él (otro de los grandes momentos cómicos).



'True Blood' es excesiva, sí, pero no es una serie donde todo valga. Tiene un concepto estético global único y aunque su reclamo principal sean los torsos desnudos y el sexo, no es ni mucho menos la esencia de la serie. Si sólo se basara en el erotismo, 'True Blood' se hubiera caído por su propio peso hace tiempo.



Una estreno en pantalla grande

Canal Plus España estrenó la quinta temporada de 'True Blood' por todo lo alto en las pantallas de los Cinesia Proyecciones (Madrid). Y lo hizo un día después de su emisión en Estados Unidos. Una vez más demuestra su apoyo por la ficción extranjera y se adelanta a un futuro mercado en el que puede que las series se vean semana a semana en las salas de cine. Todo es posible.