'Transparent' da la sorpresa y se convierte en la serie de la que todos hablan

‘Transparent’ lo tenía todo a su favor para perder, pero le serie arriesgó, llegó y venció. El 26 de septiembre retransmitió todos sus episodios vía streaming y ahora, tres meses después, una serie que no tenía nada que hacer frente a pesos pesados como ‘True Detective’ o ‘Orange is The New Black’ se ha colado en todos los rankings con lo mejor del universo seriéfilo de 2014.



Más allá de que ‘Transparent’ cuente la historia de un padre de familia de mediana edad que decide vivir plenamente su transexualidad, está la valentía de su discurso narrativo, que se mete de lleno en temas, hasta ahora, poco explorados en series de televisión. El tono, además, se balancea sin pestañear entre el drama más oscuro (y a veces desolador) y la comedia más negra. La revolución de ‘Transparent’ no está en lo formal, sino en el fondo, en cómo se mete de lleno en temas que, como espectadores, nos resultan incómodos.



Si bien ‘Looking’, ‘The L Word’ o ‘Queer as Folk’ habían retratado los aspectos más visibles de la comunidad LGBT, ‘Transparent’ hace lo propio con lo invisible, con aquello que no vemos. La serie, sin que le tiemble el pulso, pone el foco en lo más profundo de los sentimientos y lo hace además con diez veces menos del presupuesto habitual en las ficciones americanas. El resultado es una serie tremendamente original y de una sensibilidad altamente cuidada, algo que se disfruta desde que comienza el extraordinario opening.



El casting merece un enérgico aplauso, sobre todo por el gran trabajo realizado por Jeffrey Tambor, en el papel de Mort/Maura, al que hemos visto siempre impecable en series como ‘The Good Wife’ o ‘Arrested Development’. Es imposible no creerse una interpretación tan contundente y a la vez tan complicada. Un actor que está a la altura tanto en momentos de comedia ácida como en los picos más dramáticos.



Es obvio que el punto fuerte, el gancho de la serie, es la transexualidad de un padre de familia, pero si rascas un poco más, están los temas secundarios, y a la vez fundamentales, que ‘Transparent’ entremezcla con maestría, como la exploración en la personalidad de los tres hijos, las relaciones entre ellos y también con su padre, ahora convertido en mujer. La serie habla de la identidad propia y ajena, de la libertad, de los sentimientos y de romper con lo establecido. Y esto último ‘Transparent’ lo ha conseguido dentro y fuera de la pantalla.