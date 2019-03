'The Walking Dead' concluye su mejor temporada

Sin duda hemos despedido una fantástica temporada en la que ha pasado de todo. Desde la inesperada muerte de Lorie hasta el drástico cambio en la personalidad de Rick, que al perder a su mujer empieza a tener alucinaciones con ella. La frase de "esto ya no es una democracia" ha lastrado al grupo hasta el límite de sus posibilidades pero al final Rick se redescubre de nuevo como el líder natural que siempre fue.



Uno de los principales aciertos ha sido mantener dos localizaciones a lo largo de toda la temporada: la prisión y Woodbury. El gobernador contra Rick. El bien contra el mal. De momento no gana ninguno de ellos y en la cuarta temporada continuará este enfrentamiento entre el gobernador, que da rienda suelta su psicopatía y acaba con la vida de sus seguidores y Rick que vuelve a ganarse la confianza del grupo.



Michonne se ha mantenido toda la temporada como elemento perturbador aunque finalmente cohesionador del grupo. Gracias a Carl, gana su derecho a permanecer en el grupo y tanto ella como su katana estarán en la próxima temporada.



Una de las tramas mejor desarrolladas ha sido la evolución de Carl, el hijo de Rick. El niño ha crecido rodeado de muerte, zombies y violencia. Ha perdido a su madre y la mezcla de todo le ha convertido en soldado más que en un niño. Se enfrenta a su padre por las decisiones que toma, dispara sin pensárselo dos veces y se mantiene tan frío como un adulto. Está claro que Carl va a seguir sorprendiendo y creciendo como personaje.



De forma inesperada aunque inevitable muere Andrea, personaje regular durante las tres temporadas. Ha sido una luchadora incansable y la que un día intentase suicidarse en la primera temporada llegó a ser una guerrera de acero, que no temía a nada. Muere por querer unir a Woodbury con la prisión, por crear una comunidad de hermanos. Fracasa claramente en el intento y lo paga con su vida. Ella misma, por petición propia, se pega un disparo tras ser mordida por un walker.



Pero no sólo Andrea es la única víctima del Gobernador, también lo es Merle, que acaba convertido en 'walker' ante la desesperación de su hermano, el arquero Daryl. Esto demuestra que cada vez son menos los supervivientes, que nunca se puede dar nada por sentado en 'The Walking Dead', porque el que está vivo en este capítulo puede estar muerto en el siguiente.



Termina así la temporada más vista de 'The Walkling Dead' hasta la fecha. Tanto los que se han leído los cómics como los que no, esperan con ganas la llegada de los próximos capítulos. Para ambos grupos de fans, la serie llegará en octubre de 2013 con una cuarta temporada compuesta por 16 capítulos en la que seguro habrá más bajas en la lista de miembros del grupo.