The CW pretende cubrir su falta de talento con 'Sexo en Nueva York'

'Sex and the City' se mantuvo en antena desde 1998 hasta 2004, a lo largo de seis fantásticas temporadas. La serie llevó el sello de HBO, originalidad y transgresión, desde el primer episodio y hasta el último. Después de finalizar la serie vinieron las películas, que tuvieron mejor intención que resultado. Los dos films basados en la conocida serie sólo sirvieron para promocionar ciertas marcas de ropa y hacer evidente que la serie finalizó y que ninguna película podría alcanzar semejante nivel.



Desde la segunda película se produjeron un sinfín de rumores sobre una posible tercera, y ya por fin, última parte. No parecía muy lógico que las actrices, que rondan los 50 y en el caso de Kim Cattrall que los supera, representasen con acierto a la mujer neoyorquina en mitad de la treintena. Entonces fue cuando se produjo una idea que tampoco gustó a los fans: realizar una película a modo de precuela, basada en 'The Carrie Diaries', uno de los libros de Candice Bushnell en los que está basada la serie y que transcurre con Carrie Bradshaw en la década de los 80 . Incluso se llegaron a filtrar nombres de las actrices, entre ellas Blake Lively ('Gossip Girl').







De aquella precuela, además del descontento de las actrices originales, poco se sabe. Pero aprovechando las circunstancias, ha cogido fuerza esta nueva serie que se emitiría, en el improbable caso de vez la luz, en The CW. Y ya sabemos cuál es el estilo de la cadena: series facilonas, de poco presupuesto y con guiones que a duras penas superan la mediocridad. Remakes como '90210' o 'Melrose Place' son la mejor prueba de cómo el canal resucita series para actualizarlas al mercado juvenil actual.



No podría haber peor homenaje para 'Sexo en Nueva York' que una nueva serie en la que la mojigatería oscureciera el descaro con el que la serie nos enganchó desde el principio. Todos los que hemos sido fans de la serie de HBO sabemos que un remake-precuela no estaría a la altura. Michael Patrick King, uno de los creadores de la serie y director de las dos películas, no estaría en este hipotético proyecto, así que la nueva serie lo tiene muy complicado para ver la luz verde.



Espero que la costumbre cinematográfica de los últimos años de convertir todo en un remake no llegue a las series de televisión. Pilotos de esta temporada, como 'Los Ángeles de Charlie', dejan claro que las series originales son siempre mejor que las copias e imitaciones. Cuando se trata, además, de una serie que pertenece a la factoría HBO no hay forma de superar su calidad, que tan mimada está en el mejor canal de televisión del mundo. Y dudo mucho que la endeble The CW pueda lograrlo.