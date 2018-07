'The Good Wife': te recordaremos siempre Alicia Florrick

No hay mejor forma de terminar ‘The Good Wife’ que con un bofetón en la trastienda de una rueda de prensa, tal y como empezó la serie en 2009. Por aquel entonces, Alicia era una afligida mujer de un político que le había sido infiel y en el último episodio de la serie es una abogada aguerrida, ambiciosa y capaz de manipular para conseguir lo que quiere. El (más que merecido) bofetón que le propina Diane es una perfecta metáfora de la serie, en la que no hay ni buenos ni malos, en la que la moralidad siempre está sujeta a dobles o triples lecturas.



La despedida ha dejado el listón muy alto. Will Gardner ha vuelto y aunque solo haya sido una aparición en los sueños y pensamientos de Alicia, nos ha retrotraído a los mejores momentos de la serie. El gran amor de Alicia le dice que abandone de una vez a Peter y ella, aunque sea en el último momento, le hace caso. ¿Es una buena esposa? Sí ¿Lo será eternamente? Rotundamente no. Y si a alguien no le ha gustado este final, es que no ha realizado la lectura correcta de ‘The Good Wife’.



En cuanto a su relación con Jason, la serie deja la trama abierta para que el espectador complete aquello que no se ve en pantalla y que no se dice por boca de los personajes. Pero el exquisito subtexto de ‘The Good Wife’ nos dice que acabarán juntos y que por fin Alicia podrá desprenderse de su errática manía de mezclar la responsabilidad con el amor, tal y como le recrimina Lucca. Deber y placer siempre se han mezclado en la vida de Alicia Florrick y por fin parece quitarse de encima el título de buena esposa que la ha acompañado durante siete temporadas.



Termina así una ficción absolutamente imprescindible, la serie de los grandes actores episódicos, o la mejor ficción procedimental que se haya emitido en abierto en Estados Unidos. En el lado negativo, ‘The Good Wife’ nunca se recuperó de la pérdida de Will en la quinta temporada y ese agujero se hizo más profundo cuando Kalinda abandonó la serie al final de la sexta. En este sentido, el personaje de Lucca jamás ha tenido el más mínimo interés para los seguidores y cada vez que la veíamos en escena, notábamos aún más la falta de Kalinda Sharma.



‘The Good Wife’ clamaba terminar justo ahora y CBS ha hecho bien en no continuar la serie sin los King (lo que hubiese sido un profundo despropósito). Ha terminado una ficción repleta de momentazos, de sutileza, de miradas, de medias verdades, de grandísimos personajes, de las carcajadas de Diane, de la rectitud inquebrantable de Cary y sobre todo y especialmente de una gran protagonista que siempre se refugia detrás de una copa de vino, Alicia Florrick, a la que siempre echaremos de menos. La televisión ha perdido una gran serie, pero la historia de la pequeña pantalla gana gran ficción situada en lo más alto de los listones. ¡Hasta siempre Alicia!