'The Girlfriend Experience': el mejor de los envoltorios con el mayor de los vacíos

'The Girlfriend Experience' tiene un envoltorio indiscutible: un atractivísimo personaje principal, un estilo de dirección que busca en todo momento hacerse notar y una gama cromática plagada de tonos grises y azules. Todo muy frío, todo muy intenso. Lo malo es que al quitar el envoltorio te encuentras con una serie que está plagada de lugares comunes, eso sí, reactualizados y reinventados para la ocasión, pero que consiguen atraerte con un estilo erótico-dramático que va directo al enganche de los que buscan un producto ligero y despreocupado.



La que más ha entendido este mensaje ha sido la actriz principal, Riley Keough, que ha sabido dotar a su personaje de una frialdad y una sensualidad extremas, imprescindibles para creernos a la protagonista. Gracias y exclusivamente por ella, el noveno es el mejor episodio de la temporada, en el que la dura Christine se ve desbordada y vulnerable ante la publicación de su vídeo erótico.



Sin embargo, hay tantas cosas predecibles y previsibles que al final no deja de ser una serie que funciona y entretiene, pero que no remueve en absoluto (aunque tampoco lo pretende). Era más que evidente la evolución entre Christine y su jefe o el chantaje a la que se iba a ver sometida por uno de sus clientes, por no hablar de la visita a casa de sus padres. Todo está contado antes de empezar.



Desde el noveno episodio, la serie va descendiendo hasta llegar a una finale que rompe con todo lo que ha contado la temporada con un episodio forzado y sobre todo fallido en aportar algo más a la historia de Christinne. De este modo, la serie finaliza su primera temporada en un punto que ya se ha visto en otros capítulos y que no crea expectación para la próxima entrega.



No ha estado bien explorada la relación sexual entre Christine y David, ni tampoco sabemos qué siente realmente ella cuando tiene relaciones sexuales con hombres que le doblan la edad en la mayoría de los casos. Se le podía haber sacado mucho más jugo a todo, pero la serie ha optado por moverse en un terreno facilito, casi como un producto generalista.



Con lo bueno y con lo malo, ‘The Girlfriend Experience’ es adictiva y, por qué no, irresistible, pero no deja de ser una serie a la que si le das un par golpes no resiste y descubres que está prácticamente hueca. ¿Recomendable? Mucho ¿Memorable? Prácticamente nada.