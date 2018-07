Temporada 2014/2015: cancelaciones y renovaciones (parte 2)

FOX

Poco o ningún margen para la sorpresa. La cadena, que cierra la temporada con el enorme orgullo de tener al fenómeno ‘Empire’ en su programación, ha decidido pegar un golpe encima de la mesa y demostrar que tiene motivos para la alegría. Y por eso ha decido anunciar antes de los upfronts la renovación de ‘Empire’ (sobran los motivos), ‘The Simpsons’, ‘Brooklyn Nine-Nine’, ‘Sleepy Hollow’, ‘Bob’s Burgers’ y ‘New Girl’ (faltan los motivos).



También han renovado los estrenos ‘Gotham’y ‘The Last Man on Earth’, que lejos de ser dos bombazos de audiencia, son series que resisten bastante bien frente a la competencia y que se mantienen en la programación sin grandes subidas ni bajadas de espectadores. A esta lista de series renovadas oficialmente se sumarán ‘Family Guy’ y ‘The Mindy Project’, que a pesar de estar en mínimos, la cadena tiene sobrada y demostrada confianza en ambas.



A las canceladas ‘Mulaney’ (serie que nadie ha visto), ‘Gracepoint’ (el remake más fallido que se recuerda en mucho tiempo) y ‘Red Band Society’, no tardarán en sumarse tanto ‘The Following’ (que ha ido de mínimo en mínimo en su tercera temporada) y la comedia ‘Weird Loners’, serie de estreno y un fracaso donde los haya. Prácticamente cancelada, aunque a última hora puede que la cadena se incline por salvarla, está la comedia ‘Backstrom’, prometedora en su episodio piloto y un desastre en los siguientes capítulos.



La gran incógnita es, una vez más, la veterana ‘Bones’, una serie desgastada pero con un número de fans nada desdeñable. Con diez temporadas y más de 200 capítulos, es más que probable que FOX decida encargar una temporada final, aunque sea en una versión reducida de 13 ó 17 episodios. Perfecta para los viernes.



NBC

No ha sido una buena temporada para la cadena del pavo real, al menos en términos de ficción. A pesar de no tener ninguna serie que haya sido un bombazo, la network ha renovado por una temporada más ‘The Blacklist’ (que ha perdido muchísimo público con su cambio de emisión a los jueves), ‘Chicago Fire’ y ‘Chicago P.D.’ (dos serie que pasan por la audiencia sin pena ni gloria), ‘Law & Order: SVU’ y ‘Grimm’. Es probable que ‘Undatable’, una comedia que se estrenó en verano del año pasado y que su segunda temporada comenzó en marzo, también reciba el encargo de una temporada adicional.



De estas renovaciones, ninguna es un estreno. Las novedades de la cadena han sido un sonado fracaso como lo demuestra la cancelación de ‘A to Z’, ‘Constantine’, ‘Bad Judge’ y ‘Allegiance’. Un grupo al que en los upfronts de mayo se sumarán los estrenos ‘Marry Me’, ‘American Odyssey’ y ‘One Big Happy’. Tampoco tienen posibilidades de renovar las veteranas ‘About a Boy’ y ‘The Night Shift’, ambas en mínimos.



Las dos grandes incógnitas vienen con los estrenos ‘The Mysteries of Laura’ y ‘State of Affairs’. La primera cuenta con un público bastante fiel en términos de espectadores totales (alrededor de los 7 millones de espectadores), resiste bien en su franja horaria, pero no tiene gancho entre la audiencia joven. Aun así tiene más posibilidades de renovar que de ser cancelada.



La que tiene un pie dentro de la cancelación es ‘State of Affairs’, el gran fiasco del año para la cadena. Protagonizada por Katherine Heigl, la serie no sólo ha sido un fracaso de audiencia, sino que ha sido uno de los grandes focos de burlas y malas críticas de la temporada. Heigl no ha sido capaz de quitarse el sambenito de ex actriz de ‘Anatomía de Grey’.



The CW

Ni en sus mejores sueños podría haber imaginado una temporada como la que ha tenido en 2014/2015. La cadena para adolescentes ha renovado el 80% de su catálogo de series: ‘The Flash’ tendrá segunda temporada y se convierte en la serie más vista de la cadena de la temporada. También renuevan las veteranas ‘Arrow’, ‘Supernatural’, ‘Vampire Diaries’, ‘The Originals’, ‘The 100’ y ‘Reign’.



Mención aparte merece la renovación de ‘Jane The Virgin’, que sin haber logrado unos datos de audiencia excelentes, sí ha gozado de buenas críticas y (lo más inaudito para la cadena) ha logrado un Globo de Oro para su actriz protagonista, Gina Rodriguez.



Otro de los estrenos que tendrá segunda temporada es ‘iZombie’, que sin muchas pretensiones ha logrado hacerse un hueco en la complicada noche de los jueves, logrando una media cercana a los dos millones de espectadores. Sin lugar a dudas la network más teen ha acertado de pleno en su apuesta por el sello de DC Comics.



Las que no se salvan serán la veterana ‘Hart of Dixie’ (que emite actualmente su cuarta temporada) y la recién estrenada ‘The Messengers’, que apenas ha superado el millón de espectadores.